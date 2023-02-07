Депутату Херсонского облсовета от партии Сальдо объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины
Депутату от партии "Блок Владимира Сальдо" заочно объявили подозрение в сотрудничестве с российской ФСБ, подозреваемый склонял к колобранству украинских правоохранителей
Об этом сообщил Офис генерального прокурора в телеграме.
По данным следствия, подозреваемый ранее служил в правоохранительных органах и уволился в звании генерал-майора милиции. Во время оккупации сотрудничал с ФСБ, предоставлял спецслужбам информацию о лицах, которые могут быть привлечены к работе в оккупационных органах власти. Также изменник склонял к сотрудничеству с РФ бывших и действующих правоохранителей.
Представитель ФСБ, с которым работал коллаборант, руководил процессами утверждения оккупационных властей, координировал создание псевдоправоохранительных и незаконных судебных органов на территории области.
Депутату объявили подозрение в совершении пособнических действий с целью изменения границ территории и госграницы Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК Украины).
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