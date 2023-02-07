Об этом сообщил Офис генерального прокурора в телеграме.

По данным следствия, подозреваемый ранее служил в правоохранительных органах и уволился в звании генерал-майора милиции. Во время оккупации сотрудничал с ФСБ, предоставлял спецслужбам информацию о лицах, которые могут быть привлечены к работе в оккупационных органах власти. Также изменник склонял к сотрудничеству с РФ бывших и действующих правоохранителей.

Представитель ФСБ, с которым работал коллаборант, руководил процессами утверждения оккупационных властей, координировал создание псевдоправоохранительных и незаконных судебных органов на территории области.

Депутату объявили подозрение в совершении пособнических действий с целью изменения границ территории и госграницы Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК Украины).