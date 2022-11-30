Об этом информирует Государственное бюро расследований .

"Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю главы государственной думы Российской Федерации Александру Бабакову, проголосовавшему за ряд федеральных законов по включению Запорожской области и Херсонской области, вместе со Снигиревским и Александровским районами Николаевской области, в состав РФ как новообразованных субъектов федеративной республики", – пишет пресс-служба.

Следователи установили, что депутат по-прежнему поддерживал преступные решения, связанные с военными действиями и нарушением территориальной целостности Украины.

"Результатом умышленных действий российского депутата есть многочисленные человеческие жертвы среди украинских военнослужащих и мирного населения, повреждение и уничтожение объектов гражданской, критической и военной инфраструктуры в Украине", - разъяснили в ГБР.

Бабакову сообщили о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также бюро изучает материалы по сообщению о подозрении другим депутатам РФ, принимающим решение страны-агрессора против Украины, и исследует вопросы возможной причастности замглавы госдумы к деятельности группы компаний VS Energy, владеющей объектами критической инфраструктуры в Украине.

14 мая следователи Государственного бюро расследований за процессуального руководства Офиса генерального прокурора проводят досудебное расследование деятельности в Украине российской преступной организации "Лужники", которая представлена финансово-промышленной группой VS Energy.

24 августа Галицкий районный суд Львова сообщил об аресте первых двух отелей группы Бабакова в Украине.

16 ноября суд наложил арест на контрольные пакеты акций Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Житомироблэнерго, Ровнооблэнерго и Черновцыоблэнерго. Их контролирует русская организация.

Служба безопасности Украины проводит обыск в VS Energy, которая имеет акции 5 облэнерго, подконтрольные российской организации "Лужники".

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