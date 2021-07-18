"Депутату ДНР" отказали в путинских выплатах на детей: родились в Донецке
Так называемая депутат "ДНР" Наталья Селиванова пожаловалась в соцсетях, что получила отказ в оформлении выплат на детей школьного возраста
Селиванова утверждает, что уже неоднократно получала российские выплаты на детей через портал госуслуги, передает Еспресо.TV .
"Дети у меня - граждане Российской Федерации, имеющие постоянную регистрацию ... Реквизиты для получения выплаты - социальная карта " Мир ", - приводит ее слова DonPress .
Однако, заполнив ФРРМ 15 июля 2021 года, Селиванова получила отказ,
"Депутат" считает, что причиной отказа являются данные в свидетельствах о рождении детей. Дети родились за пределами Российской Федерации, а именно в Донецке. Данные документов Селиванова указывала из свидетельств, выданных "отделами ЗАГС "ДНР".
По неофициальной информации, отмечает Селиванова, в этом случае необходимо лично подавать заявление в Пенсионный фонд России и предоставлять оригиналы документов.
Следует отметить, что Селиванова является "лицом" проводимой террористической организацией "ДНР" кампании по раздаче паспортов РФ жителям оккупированных районов.
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