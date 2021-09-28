Депутатов намеренно ввели в заблуждение при рассмотрении закона об олигархах, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что при рассмотрении закона о деолигархизации нардепов "намеренно ввели в заблуждение"
Об этом передает УНИАН.
Разумков оценил ситуацию в ВР во время голосования за закон об олигархах как "очень плохую".
"Ситуация вышла не то чтобы из-под контроля, она вышла из-под закона", - подчеркнул он.
Он напомнил, что одновременно было учтено несколько поправок, которые не согласуются между собой, создавая юридическую коллизию. Речь идет о том, какой орган - Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции или Совет нацбезопасности и обороны - принимает решение о признании лица олигархом.
"В связи с тем, что была применена для меня непонятна процедура, так как объединили некоторые статьи Регламента, которые между собой не сочетаются, которые противоречат другим статьям... Они провели то голосование, которое провели. Причем я глубоко убежден , я об этом говорил уже коллегам, что, по моему мнению, депутатов намеренно ввели в заблуждение, потому что те, кто предложил эту процедуру, те, кто ставил его на голосование, сами за нее не проголосовали", - отметил Разумков.
На вопрос, имеет ли он в виду первого вице-спикера ВР Руслана Стефанчук, он отметил: "Я имею в виду и Руслана Алексеевича Стефанчука, и Федора Владимировича Вениславского, который был докладчиком по этому закону. И председательствующим был Стефанчук".
Разумков заявил, что в отношении ситуации вокруг этого закона представители оппозиции уже написали заявления в Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора.
Он считает такую ситуацию "непрофессиональным подходом к подготовке и проведению этого вопроса".
"Я еще раз повторяю: я думаю, что депутатов ввели в заблуждение при процедуре рассмотрения... Если мы с вами говорим о том, что произошло, я уверен, что это произошло благодаря спешке. И я об этом предупреждал", - добавил Разумков.
Также председатель ВР заявил, что сделает все зависящее от него, чтобы этот закон в "правильной редакции, был проголосован Верховной Радой, был издан от Верховной Рады и направлен президенту на подпись".
- Напомним, Верховная Рада 23 сентября приняла закон о статусе олигархов в Украине.
- Впоследствии, председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк и нардеп фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий сообщили, что народные депутаты планируют переголосовать закон о деолигархизацию из-за трех правок, которые противоречат друг другу.
- Вениславский говорил, что нужно переголосовать одну статью закона. Затем он заявил, что закон об олигархах передадут на подписание.
- Напомним, народные депутаты от фракции "ЕС" подали жалобу в НАБУ, ГБР и Офиса генерального прокурора по ломки парламентаризма в Украине во время голосования антиолигархического закона.
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