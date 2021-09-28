Депутатов намеренно ввели в заблуждение при рассмотрении закона об олигархах, - Разумков

Об этом передает УНИАН.

Разумков оценил ситуацию в ВР во время голосования за закон об олигархах как "очень плохую".

"Ситуация вышла не то чтобы из-под контроля, она вышла из-под закона", - подчеркнул он.

Он напомнил, что одновременно было учтено несколько поправок, которые не согласуются между собой, создавая юридическую коллизию. Речь идет о том, какой орган - Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции или Совет нацбезопасности и обороны - принимает решение о признании лица олигархом.

"В связи с тем, что была применена для меня непонятна процедура, так как объединили некоторые статьи Регламента, которые между собой не сочетаются, которые противоречат другим статьям... Они провели то голосование, которое провели. Причем я глубоко убежден , я об этом говорил уже коллегам, что, по моему мнению, депутатов намеренно ввели в заблуждение, потому что те, кто предложил эту процедуру, те, кто ставил его на голосование, сами за нее не проголосовали", - отметил Разумков.

На вопрос, имеет ли он в виду первого вице-спикера ВР Руслана Стефанчук, он отметил: "Я имею в виду и Руслана Алексеевича Стефанчука, и Федора Владимировича Вениславского, который был докладчиком по этому закону. И председательствующим был Стефанчук".

Разумков заявил, что в отношении ситуации вокруг этого закона представители оппозиции уже написали заявления в Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора.

Он считает такую ситуацию "непрофессиональным подходом к подготовке и проведению этого вопроса".

"Я еще раз повторяю: я думаю, что депутатов ввели в заблуждение при процедуре рассмотрения... Если мы с вами говорим о том, что произошло, я уверен, что это произошло благодаря спешке. И я об этом предупреждал", - добавил Разумков.

Также председатель ВР заявил, что сделает все зависящее от него, чтобы этот закон в "правильной редакции, был проголосован Верховной Радой, был издан от Верховной Рады и направлен президенту на подпись".

Напомним, Верховная Рада 23 сентября приняла закон о статусе олигархов в Украине.

Впоследствии, председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк и нардеп фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий сообщили, что народные депутаты планируют переголосовать закон о деолигархизацию из-за трех правок, которые противоречат друг другу.

Вениславский говорил, что нужно переголосовать одну статью закона. Затем он заявил, что закон об олигархах передадут на подписание.

Напомним, народные депутаты от фракции "ЕС" подали жалобу в НАБУ, ГБР и Офиса генерального прокурора по ломки парламентаризма в Украине во время голосования антиолигархического закона.

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