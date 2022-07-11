Соответствующая информация вечером 10 июля появилась на официальном ТГ-канале нижней палаты парламента РФ.

"Один из вопросов повестки дня совета - проведение в соответствии со статьей 14 (часть Д) регламента ДД внеочередного пленарного заседания Государственной думы: будет рассмотрено предложение о проведении его 15 июля", - отмечается в сообщении.

Причина созыва экстренного заседания точно не указана.

"Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с накопившимися вопросами, требующими немедленного решения. В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы", - говорится в анонсе.

В настоящее время депутаты Госдумы РФ находятся на летних парламентских каникулах.

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