Депутатов Госдумы РФ хотят вызвать из отпусков на экстренное заседание
По поручению председателя Государственной думы России Вячеслава Володина в понедельник, 11 июля 2022 года, в 10:00 состоится внеочередное заседание совета Государственной думы
Соответствующая информация вечером 10 июля появилась на официальном ТГ-канале нижней палаты парламента РФ.
"Один из вопросов повестки дня совета - проведение в соответствии со статьей 14 (часть Д) регламента ДД внеочередного пленарного заседания Государственной думы: будет рассмотрено предложение о проведении его 15 июля", - отмечается в сообщении.
Причина созыва экстренного заседания точно не указана.
"Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с накопившимися вопросами, требующими немедленного решения. В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы", - говорится в анонсе.
- В настоящее время депутаты Госдумы РФ находятся на летних парламентских каникулах.
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