Депутатки на фронте: кто они?

Всего на службе в ВСУ находятся более 40 тысяч женщин. Более 5 тысяч из них в условиях полномасштабной войны находятся на передовой – в районах, где ведутся активные боевые действия. Среди женщин-военных есть командиры батарей, взводов, машин и командиры отделений беспилотной авиации, а также снайперы.

Лидерство на фронте проявляют и депутаты местных советов. К примеру, депутат Киевсовета от "Голоса" и парамедик Алина Михайлова вошла в список выдающихся украинцев до 30 лет, которые приближают нашу победу, за сочетание военной службы с депутатством в Киевсовете.

Кроме службы Михайлова занимается адвокацией важных для Киева и Украины вопросов. Она выступила против градостроительной "реформы", отстаивала декоммунизацию и переименование улиц Киева, а также писала о необходимости сохранить Лысую гору, когда продолжались обсуждения о расположении военного мемориального кладбища.

Алина Михайлова на военной службе с 2016 года. На фронте она познакомилась со своим парнем Дмитрием Коцюбайлом (позывной "Да Винчи"). После полномасштабного вторжения службу они несли вместе. 7 марта 2023 года Да Винчи погиб в бою под Бахмутом. Он стал первым добровольцем, прижизненно получившим звание Героя Украины. Защищал страну с 18 лет. Ушел на фронт в 2014-м.

Поэтому депутаты не просто воюют. Они и их семьи также теряют на фронте близких людей.

У Тернопольского облсовета также есть депутат-воин. Мария Чашка сейчас заместитель командира батальона "Карпатская Сечь" ("Легион Свободы"). Она мама троих детей и директор Тернопольского училища ресторанного дела. В мирной жизни работала руководительницей аппарата облгосадминистрации.

Война для нее началась восемь лет назад, когда на фронт ушел ее сын. Мария также подписала контракт и принялась учиться военному делу. Когда в бою погиб командир, она возглавляла подразделение.

В настоящее время она исполняет обязанности заместителя командира отдельного батальона и несет службу в горячих точках Украины. Благодаря ей, говорят собратья, батальон не расформировали.

Служит и депутат Львовского городского совета от "Европейской солидарности" Татьяна Шевченко. В военкомат она пошла 24 февраля, а сейчас несет службу в составе 103-й бригады ТрО на передовой как санитарная инструктор.

Татьяна Шевченко рассказывает, что работа в ВСУ и работа депутата перекликаются, потому что все равно и здесь, и там ты служишь украинцам.

Это огромная ответственность перед украинцами. А так как я была депутатом, у меня есть еще и большой круг знакомств — это и волонтеры, которые найдут нужные вещи, друзья, которые всегда помогут”.

Закарпатский облсовет сообщил, что в ряды обороны вступила депутат Ирина Галай. Ирина – рекордсменка Украины, первая украинская альпинистка, поднявшаяся на две высокие вершины мира – Эверест и К2.

В своих соцсетях Галай говорит, что новые вершины будут покорять только после победы, ведь после начала полномасштабного вторжения она взяла в руки оружие.

В интервью она рассказывала, что еще в 2014 хотела защищать страну, но тогда ей ответили, что в первую очередь берут военных с опытом. Тогда Ирина решила: если, не дай Бог будет угроза на территории Украины, пойдет в войско защищать свое государство. И вот сейчас она проходит службу в мукачевской терробороне.

В Полтавском городском совете на службе находятся супруги Екатерины и Вадима Ямщиковых.

Екатерина выполняет боевые задания в составе медицинского подразделения в горячих точках на востоке Украины. И хотя присягу она приняла только в мае прошлого года, сейчас она – и.о. начальника медицинской службы батальона во время выполнения боевых заданий, старшая медикиня эвакуационного экипажа и инструктор по тактической медицине.

Конечно, это далеко не исчерпывающий список депутаток, защищающих наш край и дающих отпор врагу.

Также следует отметить важную роль тех депутаток местных советов, которые не ушли на фронт, но продолжают работать в своих общинах, привлекают гуманитарную помощь и восстановление. Такой деятельности существенно препятствует новое постановление Кабмина, ограничивающее выезд за границу депутатам местных советов. Особенно тогда, когда такая депутат принадлежит к оппозиции и может иметь конфликт с депутатским большинством и председателем, согласовывающим выезд за границу. Поэтому такая политика, ограничивающая права и возможности женщин, должна быть безотлагательно изменена.

Виктория Олейник, "Честно".