Об этом говорится в расследовании "ЧЕСТНО".

Так было установлено, что с 2019 года Институт когнитивного моделирования работал в образовательном направлении, однако в начале 2020 года партия "Слуга народа" перечислила ему 5 млн грн. Незадолго до этого структура перепрофилировалась и начала заниматься социологическими исследованиями.

"В то время институт работал всего полгода. Это побуждает к выводу, что выбор компании, которая предоставляла бы услуги "Слуге народа", базировался не на опыте или достижениях организации. По сути, партия власти, которая начала получать средства из государственного бюджета от налогоплательщиков после года работы в парламенте решила отдать пять миллионов недавно созданному обществу, которое не имело устойчивой профессиональной репутации в этой сфере", - отмечают в материале.

Также в этот период Спартак Суббота проводил онлайн-курс для нардепов "Слуги народа", во время которого поднимались темы агрессивной среды, выгорания и "игр, в которые играют люди". Тогда главой партии был Александр Корниенко. В назначении платежей партии, указанных в отчете, указано следующее: "Оплата за социологические исследования и проведение лекций".

Так "Слуга народа" была ключевым клиентом ИКМ. Всего за год компания получила 6 млн грн, из которых около 5 млн – от "слуг". Это около 80% годового дохода структуры.

Следовательно, Институт взял на работу дочь действующего председателя партии Елены Шуляк Дарью. Официально в должности проектной менеджерки она получила 20 тыс. грн в год, то есть 2857 грн в месяц, что значительно меньше минимальной заработной платы в Украине даже по состоянию на 2020 год. По словам самой Дарьи, она была "креативным райтером".

Также среди клиентов ИКМ был медиахолдинг Live Network, принадлежащий депутату от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадиму Столару. Так, ИКМ обслуживал его каналы и занимался отбеливанием его репутации в период с 2020 по 2021 годы.

В этот период в ИКМ в должности СЭО также работала бывшая работница Кабмина Светлана Павлецкая, ранее бывшая членом правления "1+1" и бизнес-партнершей действующего министра культуры Александра Ткаченко. Она помогала в отбеливании Столара: называла его "наш владелец" и призвала не демонизировать "Вадима Михайловича". Она работала в Институте до июня 2022, однако детали работы не комментировала.

Также тогда в организации работала и жена Ткаченко Анна. Она возглавляла диджитал-департамент Live Network.

Кроме того, движение "ЧЕСТНО" выяснило, что Институт сотрудничал с рядом благотворительных организаций, в частности, с Фондом Рината Ахметова и Международным фондом Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы ("Покровъ"). Последний, как и Столар, есть в Реєстрі Zрадників и является служителем УПЦ МП.

Также на сайте ИКМ есть информация о сотрудничестве с Министерством здравоохранения, Минцифрой, Минсреды, Минкультом и Министерством иностранных дел. Тендерные закупки тогда проводил только Минкульт, а другие работали без тендеров. Однако в конкурсе на создание коммуникационной стратегии, объявленном Минкультом осенью 2020 года, участвовали только двое участников: ООО "Институт когнитивного моделирования" и ООО "МИУ Продакшн". Тогда Ткаченко уже был министром культуры.

В ИКМ также рассказывают о сотрудничестве с Минздравом и Минцифрой, в частности, о создании и развитии телеграмм-канала "Коронавирус_инфо", который позже переименовали в Ukraine Now и который сейчас является самым верифицированным каналом в украинском сегменте. Однако отмечают, что сотрудничество ИКМ и Минцифры приостановлено. Также не сказано, кто именно верифицировал этот канал.

В расследовании также отмечают, что среди соучредителей Института, кроме Спартака Субботы, значатся Виктор Березенко и Дмитрий Царенко, которые, якобы, тесно связаны с бывшими "регионалами" и застройщиками. Так Березенко был помощником на общественных началах нардепа 6-го созыва от "Партии регионов" Эльбруса Тадеева, голосовавшего за "диктаторские" законы 16 января. Семья Царенко владеет несколькими строительными компаниями, а его брат Михаил сейчас является депутатом от бывшей ОПЗЖ в Киевсовете. Там он активно лоббирует интересы застройщиков.

Также в материале "ЧЕСТНО" пишет, что еще одним общим проектом Субботы, Березенко и Царенко стала президентская компания фигуранта Реєстру Zрадників Юрия Бойко. К этому присоединился еще один бизнес Царенко и Березенко Seetarget, который на протяжении 2018-2019 годов периодически публиковал завышенные в пользу Бойко результаты соцопросов, активно распространяемых "Интером", совладельцем которого Сергей Левочкин.