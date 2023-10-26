Депутат в РФ предложил уничтожить 20% россиян, в Госдуме назвали это правом на выражение мнения

Об этом пишет "Сибирь.Реалии".

15 октября в эфире государственного телеканала "Россия-1" депутат Госдумы от партии "Единая Россия", генерал Андрей Гурулев заявил, что на сегодняшний день уровень сплоченности составляют 80% россиян, доверяющих Путину. В свою очередь другие 20% он предложил "уничтожить"

"И я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, <…> чтобы вся вот эта оставшаяся гниль, она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена", – заявил Гурулев.

Подписчики телеграмм-канала правозащитного движения "Весна" массово обратились в комиссию по депутатской этике, требуя принять меры по Гурулеву. Глава комиссии, Валентина Терешкова, заявила, что депутат имеет право выражать свою позицию, а также напомнила о "использовании в русском языке образных изречений".

"Выражение своего мнения и личной позиции по отдельным вопросам общественно-политической и социально-экономической жизни государства является неотъемлемым правом депутата Государственной думы, установленным российским законодательством. Дополнительно сообщаем, что использование в русском языке образных выражений, так называемых фигур речи, не является оскорблением и служит для прояснения мнения оратора", – написано в ответе комиссии, подписанной Терешковой.