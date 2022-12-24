Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на заявление Нантоя.

"Я не считаю, что так называемый приднестровский конфликт должен разрешаться на основе диалога с Тирасполем. Кишинев вместе с партнерами должен разработать план действий и выложить его на стол. Тех, кто соглашается, можно простить, а тех, кто нет - просто нужно уйти. Здесь мы не играем с переговорами, потому что этот режим не имеет права на существование", - подчеркнул он.

По его словам, разрешение конфликта будет мирным "только потому, что сейчас "Приднестровье" находится в очень сложной ситуации".

"Если вы хотите сохранить свой язык, идентичность, культуру – это история, но если вы хотите сделать русскую "матрешку" из Республики Молдова, здесь Кишинев должен иметь четкую, жесткую позицию без комплексов неполноценности перед группой крикунов, которые ходят со всякими безумными идеями и считают русский язык своим суверенным правом, забывая родной язык и навязывая русский язык всему молдавскому обществу", - добавил он.

Отдельно, по мнению депутата PAS, должен решаться вопрос демилитаризации региона. "И конечно, здесь необходимы скоординированные действия с Украиной и НАТО. Потому что мы не будем искренними, если станем говорить о реинтеграции страны без конкретного плана полной демилитаризации этой территории", - считает Нантой.

Издание отмечает, что партия "Действие и Солидарность" прокомментировала NewsMaker, что "заявления господина Оазу Нантоя не были согласованы с партией".

1 декабря Молдова во время заседания совета министров иностранных дел ОБСЕ призвала к выводу российских войск из оккупированного "Приднестровья". Кроме того, министров призвали обратить внимание на состав оставшихся еще со времен СССР боеприпасов в селе Кобасна, которые размещении там незаконно.

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