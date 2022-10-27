Александр Радченко ранее возглавлял Купянский райсовет, а в 2020 году избрался как депутат.

Радченко был задержан в Купянске во время стабилизационных мероприятий. Депутат Купянского районного совета добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами и организовал им оптовые поставки пищевой продукции с собственного предприятия, сообщает СБУ. Он перерегистрировал предприятие и поставлял продукцию в оккупированный Луганск.

"Установлено, что будучи в должности генерального директора местного молочно-консервного комбината, он "перестроил" его работу в пользу страны-агрессора после захвата части региона. Для этого чиновник осуществил "перерегистрацию" акционерного общества в так называемой "налоговой службе" оккупационной администрации. Затем открыл счета в одном из российских банков и перевел все расчетные операции компании в рубли", - сообщили в УСБУ Харьковской области.

В ходе обысков на заводе было найдено множество документации, подтверждающей эти факты. Так, только по одному "договору поставки", молокозавод отгрузил в захваченный Луганск до 20 тыс. единиц товара на общую сумму почти миллион гривен.

Также следователи нашли у Радченко карточки российских банков и более полумиллиона рублей наличными.

Депутат уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, проверяется его причастность к сбору и передаче врагу разведывательной информации о местах дислокации и перемещения Сил обороны, сообщили в СБУ.

Александр Радченко в 2020 году был первым номером в списке кандидатов в депутаты Купянского райсовета и кандидатом в облсовет №8 в списке партии "Слуга народа". Он беспартийный. В 2010 году избирался в Харьковский областной совет от партии "Батькивщина", не прошел. В 2005 году, при президенте Ющенко, был назначен главой Купянской РГА. Возглавляет Купянский молочно-консервный комбинат с 1994 года.

Купянский молочноконсервный комбинат – одно из старейших предприятий по изготовлению сгущенки в Украине. Завод ввели в эксплуатацию в 1957 году, по проекту там могло производиться до 20 миллионов банок сгущенки в год.

В середине июля российские пропагандисты показывали "разнообразие" продуктов в оккупированном Купянске. На кадры попала продукция Купянского молочноконсервного завода: сгущенка, питьевой йогурт, масло, сметана. Этикетки были на русском, в частности, можно было увидеть надпись "Сгущенка".

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