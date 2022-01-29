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Депутат от ОПЗЖ "украсил" свою страницу на Facebook флагом России

29 января, 2022 суббота
08:50
Общество

Депутат Днепропетровского областного совета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Владимир Хоришко во время всеукраинского флешмоба по размещению государственного флага на аватарках разместил рядом со своим портретом флаг не Украины, а РФ. И заявил, что поступил так вполне осознанно

Скриншоты сохранило издание Наш город из Днепра, передает Еспресо.TV.

По мнению Хоришко, Россия и Беларусь якобы не представляют никакой угрозы для Украины, в частности военной. При этом он считает, что украинцы уже "оккупированы" странами Запада.



После того как Facebook заблокировал его страницу, депутат назвал соцсеть "филиалом ЦРУ в Украине".

Справка

Отец депутата, Владимир Хоришко, занимается предпринимательской деятельностью в области сельскохозяйственного производства. Ему присвоено звание Героя Украины за весомый вклад в развитие укрепления потенциала агропромышленного комплекса Украины.

Депутат является совладельцем бизнеса отца.

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флаг России
новости Днепра
ОПЗЖ
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