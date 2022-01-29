Депутат от ОПЗЖ "украсил" свою страницу на Facebook флагом России

Скриншоты сохранило издание Наш город из Днепра, передает Еспресо.TV.



По мнению Хоришко, Россия и Беларусь якобы не представляют никакой угрозы для Украины, в частности военной. При этом он считает, что украинцы уже "оккупированы" странами Запада.







После того как Facebook заблокировал его страницу, депутат назвал соцсеть "филиалом ЦРУ в Украине".



Справка



Отец депутата, Владимир Хоришко, занимается предпринимательской деятельностью в области сельскохозяйственного производства. Ему присвоено звание Героя Украины за весомый вклад в развитие укрепления потенциала агропромышленного комплекса Украины.



Депутат является совладельцем бизнеса отца.



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