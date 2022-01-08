Депутат-миллиардер от ОПЗЖ Новинский отслужил Рождественскую службу в Киево-Печерской Лавре. ФОТО

Об этом сообщает Главком .

Новинский в качестве диакона принял участие в Рождественской литургии в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия в Киево-Печерской Лавре.

Литургию возглавил руководитель РПЦ в Украине Онуфрий. Богослужения в прямом эфире транслировали "Интер", "Глас" и два телеканала, на которые наложены санкции - "Первый независимый" и UkrLive.

