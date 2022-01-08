Депутат-миллиардер от ОПЗЖ Новинский отслужил Рождественскую службу в Киево-Печерской Лавре. ФОТО
Миллиардер и депутат от ОПЗЖ Вадим Новинский принял участие в Рождественской службе в Киево-Печерской Лавре в качестве диакона
Об этом сообщает Главком .
Новинский в качестве диакона принял участие в Рождественской литургии в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия в Киево-Печерской Лавре.
Литургию возглавил руководитель РПЦ в Украине Онуфрий. Богослужения в прямом эфире транслировали "Интер", "Глас" и два телеканала, на которые наложены санкции - "Первый независимый" и UkrLive.
- Напомним, 2 мая 2021 года Вадим Новинский принял участие в Пасхальной службе в Киево-Печерской Лавре в качестве диакона.
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