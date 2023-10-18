Депутат кнессета заявил, что часть оружия террористов из сектора Газа поступила из РФ
Депутат кнессета Зеев Элькин заявил, что часть оружия, которое было в руках исламистов из сектора Газы, поступила из РФ, а российские инструкторы проводили военную подготовку террористов
Об этом пишет News Israel .
"Я не уверен, что они точно знают, как оно (оружие, - ред.) попало туда, - намеренно, или ненамеренно или через всяческих посредников, но мы знаем, что эти террористы ХАМАС были обучены в Сирии и Ливане "Хезболлой" и иранцами и очевидно между россиянами и иранцами существует очень тесное сотрудничество в Сирии", - сказал депутат.
По его словам, Россия изменила правила своей игры, создав стратегический союз с Ираном. И теперь Иран помогает России с войной в Украине, а Москва, уверен Элькин, помогает Тегерану и его союзникам на других фронтах.
"В отношениях с Россией происходят очень сложные вещи, в том числе некоторые заявления российского президента, сравнивающего происходящее в Газе со Второй мировой войной, в том числе решение России направить замминистра иностранных дел России на встречу с лидерами ХАМАСа после ужасной резни женщин и детей", - сказал Элькин.
- Ранее Центр нацсопротивления писал, что вагнеровцы готовили ХАМАС к атаке на Израиль .
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