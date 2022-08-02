Депутат Херсонского облсовета подозревается в сотрудничестве с оккупантами

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении депутату Херсонского областного совета в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в мае 2022 года депутат под предлогом проведения в городе Новая Каховка спортивных соревнований с привлечением футбольных команд из РФ и использованием российской символики организовал политическое мероприятие в поддержку страны-агрессора. В

"Выступая перед большим количеством зрителей, подозреваемый совместно с так называемым руководителем военно-гражданской администрации города, популяризировал РФ и ее руководство. Во время публичного выступления он призвал присутствующих к сотрудничеству с оккупационными властями и высказывался о нарушении государственного суверенитета, территориальной целостности" , – добавляют в генпрокуратуре.

Досудебное расследование осуществляется Управлением СБУ в Херсонской области.

Напомним, двоим мужчинам, согласившимся занять руководящие "должности" на оккупированных территориях Донбасса, заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности

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