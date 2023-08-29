Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Депутат Херсонского облсовета: на левом берегу Днепра возле Антоновского моста развевался украинский флаг
Эксклюзив

Депутат Херсонского облсовета: на левом берегу Днепра возле Антоновского моста развевался украинский флаг

29 августа, 2023 вторник
15:58
Война с Россией

Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета, отметил, что вчера 28 августа ВСУ вывесили украинский флаг в районе дач на левом берегу возле Антоновского моста

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Вчера 28 августа наши Вооруженные силы в районе дач на левом берегу возле Антоновского моста вывесили украинский флаг. Это символ того, что оккупантам не удастся удержаться на левобережье Херсона", - отметил депутат Херсонского областного совета.

Сергей Хлань добавил, что такие действия украинских защитников подчеркивают их присутствие и то, что обязательно будет освобожден левый берег р.Днепр Херсонской области.

  • 28 августа российские военные нанесли удар по селу Садовое Херсонской области. В результате обстрела погибла местная жительница, еще одного мужчину госпитализировали
  • 29 августа в отчете Генштаба ВСУ говорилось, что на Херсонском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Николаевки, Ольговки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов пострадали Херсон, Садовое, Станислав Херсонской области и Очаков Николаевской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Украина
російська армія
военные силы Украины
Херсонщина
оккупированные территории
окупанти
Читайте также:
29 августа, 2023 вторник
Худший пример империализма и крайнего русского национализма: глава УГКЦ Святослав отреагировал на обращение Папы к молодежи из РФ
28 августа, 2023 понедельник
Папа Франциск в Петербурге назвал россиян "потомками большой культуры и человечности", МИД Украины отреагировало
29 августа, 2023 вторник
Армия РФ отступает на фоне прорыва линии обороны на Запорожском направлении, - Гуменюк
Киев
+36°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.47
    Покупка 37.47
    Продажа 38.25
  • EUR
    Покупка 40.63
    Продажа 41.72
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
29 августа
16:37
"Списала" более 50 уклонистов: в Киевской области СБУ разоблачила главу военной медкомиссии
16:34
В Словакии состоится неделя украинского кино
16:30
ЮНИСЕФ при поддержке правительства Японии передал Украине 3 тыс. доз вакцин против гепатита А
16:26
Эксклюзив
Эксперт Defense Express назвал главную причину возможной дополнительной мобилизации в России
16:20
Олег Барна с побратимами, погибшими во время штурма в Донецкой области, посмертно награждены орденами Украины
16:15
ГБР приступило к расшифровке "черных ящиков" самолетов, разбившихся на Житомирщине
16:06
германия полиция
В Германии арестовали россиянина: подозревают в отправке частей для БПЛА в РФ
16:03
Смартфон
"Современные технологии приводят к трагедиям": оккупанты отказались включать мобильный интернет на Луганщине
16:03
OPINION
Пророссийские проекты в Украине – не мимикрия под избирателя, а попытка сохранить "русский мир"
16:02
В Москве Гиркина оставили под арестом до 18 сентября
15:58
Зеленский: Украина готова заключить с Японией двустороннее соглашение по гарантиям безопасности
15:57
Нардеп Гунько, подозреваемый во взятке $85 тыс., был оставлен под стражей
15:49
На фото украинское поле пшеницы
Польша может продлить запрет на экспорт украинской агропродукции, - Аграрный совет
15:46
Из пяти населенных пунктов Запорожской области началась принудительная эвакуация детей
15:35
Депутат госдумы призвал ударить тактическим ядерным оружием по Работиному на Запорожье
15:32
Обновлено
Атака РФ 28 августа: количество погибших на Полтавщине выросло до четырех
15:25
Профинансировал российский бюджет более чем на 50 млн рублей: СБУ сообщила о подозрении киевскому предпринимателю
15:15
Инфографика
Украинцы назвали месячный уровень дохода, который считают достаточным для жизни
15:12
Поощряют жениться "вовремя": в Китае предлагают вознаграждение молодоженам, если невесте до 25 лет
15:01
Spotify
Spotify выпустил новые виджеты для Android
14:58
Эксклюзив
"Никаких признаков в Токмаке": депутат облсовета рассказал, как люди в оккупации определяют маркеры эвакуации россиян
14:48
Ученые будут использовать ChatGPT: Минцифры запускает образовательный сериал в Дии
14:37
Превратиться в крупнейшего публичного заказчика: новоназначенный глава Агентства ресурсного обеспечения армии Жумадилов рассказал о планах
14:31
В Челябинской области упал вертолет ФСБ, весь экипаж погиб, — росСМИ
14:29
В Киеве офлайн будут учиться 240 тыс. школьников, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом
14:24
"Из-за невозможности очного обучения": оккупанты вывозят детей из Ясиноватой в Челябинск
14:22
Эксклюзив
На фото акция в поддержку Украины в Кракове
Около трети беженцев, вероятно, не вернутся в Украину, – экономист Пендзин
14:21
В Тайване заявили о риске эскалации конфликта с Китаем из-за военных маневров в проливе у острова
14:14
В "шахедах" стало больше российских деталей: ГУР ищет, где РФ собирает дроны
14:11
Компания WordPress продает домены со 100-летней регистрацией
14:02
OPINION
"Теология замещения" и другие российские нарративы по Холокосту
13:57
"Не намеревался восхвалять империализм": в Ватикане разъяснили слова Папы Франциска о РФ
13:54
Обновлено
Сегодня Украина отмечает День памяти погибших защитников
13:47
Оккупанты завезли на Херсонщину 7 тонн пропагандистских "учебников": больше всего – по истории
13:47
На границе Беларуси с Украиной из-за удара молнии сдетонировали несколько мин, повреждена железная дорога
13:47
Опрос: после полномасштабного вторжения РФ большинство украинцев изменили восприятие эффективности власти и видение будущего
13:42
Эксклюзив
Папа Франциск
В скандальном заявлении Папы Франциска есть признаки двух элементов операции РФ, – милитарный историк
13:36
Коллаборанты жалуются на большое количество желто-голубой символики
13:16
Обновлено
Россия обвинила Украину в атаке БПЛА по Тульской области, над Черным морем якобы сбили еще один дрон
13:14
Судью Тандира, подозреваемого в смертельном ДТП с нацгвардейцем, отстранили от совершения правосудия
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV