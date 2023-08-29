Депутат Херсонского облсовета: на левом берегу Днепра возле Антоновского моста развевался украинский флаг
Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета, отметил, что вчера 28 августа ВСУ вывесили украинский флаг в районе дач на левом берегу возле Антоновского моста
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Вчера 28 августа наши Вооруженные силы в районе дач на левом берегу возле Антоновского моста вывесили украинский флаг. Это символ того, что оккупантам не удастся удержаться на левобережье Херсона", - отметил депутат Херсонского областного совета.
Сергей Хлань добавил, что такие действия украинских защитников подчеркивают их присутствие и то, что обязательно будет освобожден левый берег р.Днепр Херсонской области.
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