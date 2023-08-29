Депутат Херсонского облсовета: на левом берегу Днепра возле Антоновского моста развевался украинский флаг

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Вчера 28 августа наши Вооруженные силы в районе дач на левом берегу возле Антоновского моста вывесили украинский флаг. Это символ того, что оккупантам не удастся удержаться на левобережье Херсона", - отметил депутат Херсонского областного совета.

Сергей Хлань добавил, что такие действия украинских защитников подчеркивают их присутствие и то, что обязательно будет освобожден левый берег р.Днепр Херсонской области.