Депутат из "Слуги народа" Холодов уехал в январе из Украины и не вернулся, - "Схемы"
Нардеп от партии "Слуга народа" Андрей Холодов, выехавший в январе 2023 года из Украины, до сих пор не вернулся
Об этом сообщает проект журналистских расследований "Схемы".
По информации журналистов, последний раз Холодов был в Украине 21 января 2023 года. Он выехал в Румынию через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области на автомобиле Mercedes GLS 450. Перед этим он был в Украине 10 дней, выехав 17 декабря 2022 и вернувшись 11 января этого года.
Известно, что всего с начала полномасштабного вторжения России депутат выезжал из Украины 12 раз.
По меньшей мере, в июне и июле 2022-го, а также мае и июле 2023-го он находился на Кипре. Там "Схемы" ранее нашли в собственности семьи Холодовых имение - у побережья в городе Лимасол.
В то же время известно, что жена Холодова стала совладелицей салона красоты LA SALUTE Sport&Beauty в Вене, Австрия.
Согласно данным на сайте ВРУ, Холодов ни разу не голосовал в парламенте от 21 января 2023 года. За весь 2022 он участвовал в половине голосований в сессионном зале (46,75% голосований). Он дистанционно посещает заседание комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где действующий заместитель председателя, подключается по видеосвязи.
Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в комментарии отметил, что не знает, где находится Холодов.
В Аппарате Верховной Рады Украины уточнили, что в 2023 году отпуска народному депутату Холодову не предоставлялись, командировки за границу не оформлялись, а начиная с 21 января какие-либо выплаты ему не производились.
Андрей Холодов на многократные звонки и сообщения журналистов не ответил. "Схемы" также направили письмо с вопросами на почту депутата.
- В вечернем видео-обращении 27 июля президент Владимир Зеленский заявил: "если кто-то очень хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких лиц тоже отдохнет", а выезд любого чиновника за границу нужно проверять до секунды.
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