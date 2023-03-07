Об этом во вторник, 7 марта, сообщают РосСМИ.

По данным журналистов, 44-летнего Дениса Терехова около двух часов ночи отвезли в токсикологическую реанимацию НИИ им. Склифосовского в Москве.

Медики диагностировали у сибирского депутата отравление мухоморами. Где депутат взял грибы, пока неизвестно. Подробности происшествия выясняются.

Как сообщает База, полицейские решили допросить 27-летнюю подругу депутата, с которой он проводил вечер перед отравлением.

Коллеги Терехова рассказали полиции, что политик ушел с работы около восьми вечера, и все было нормально. Но только до 23 часов — тогда Терехов позвонил помощнице и сообщил, что плохо себя чувствует.

По информации "Базы", скорая забрала Терехова в реанимацию Склифосовского из дома на Кутузовском проспекте. Вскоре туда вызвала 27-летнюю подругу депутата. Ее хотят допросить следователи: по их мнению, девушка должна точно знать, где депутат взял мухоморы.