Депутат из Красноярского края РФ отравился мухоморами: его забрали в реанимацию
Депутат Законодательного собрания Красноярского края РФ Денис Терехов отравился мухоморами – в ночь на 7 марта его госпитализировали в токсикологическую реанимацию НИИ им. Склифосовского в Москве
Об этом во вторник, 7 марта, сообщают РосСМИ.
По данным журналистов, 44-летнего Дениса Терехова около двух часов ночи отвезли в токсикологическую реанимацию НИИ им. Склифосовского в Москве.
Медики диагностировали у сибирского депутата отравление мухоморами. Где депутат взял грибы, пока неизвестно. Подробности происшествия выясняются.
Как сообщает База, полицейские решили допросить 27-летнюю подругу депутата, с которой он проводил вечер перед отравлением.
Коллеги Терехова рассказали полиции, что политик ушел с работы около восьми вечера, и все было нормально. Но только до 23 часов — тогда Терехов позвонил помощнице и сообщил, что плохо себя чувствует.
По информации "Базы", скорая забрала Терехова в реанимацию Склифосовского из дома на Кутузовском проспекте. Вскоре туда вызвала 27-летнюю подругу депутата. Ее хотят допросить следователи: по их мнению, девушка должна точно знать, где депутат взял мухоморы.
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