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Война с Россией: хроника
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Депутат госдумы РФ заявил, что Россия будет воевать со всеми постсоветскими республиками

16 сентября, 2023 суббота
00:28
Мир

Депутат российской государственной думы РФ Евгений Федоров заявил, что России ждут войны со всеми бывшими советскими республиками

Об этом он сообщил в комментарии каналу "Путин в телеграммах".

"Все бывшие республики рано или поздно будут конфликтовать, или воевать с Россией. Это вопросы теории. Некоторые из них будут не сейчас: Беларусь. Грузия уже воевала, Украина. Это касается в полном объеме и Армении", - заявил Федоров.

Чтобы избежать войны, есть только один путь — присоединение республик дипломатическим путем.

Высказывания прозвучали на фоне обмена претензиями между Арменией и Россией.

Как в течение недели Армения стала резко удаляться от страны-агрессора

Армянский премьер Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica, вышедшее 3 сентября 2023 года, заявил, что его стране не следовало в вопросах безопасности полагаться исключительно на РФ . В частности, он считает РФ неспособной защитить интересы Армении в Нагорном Карабахе.

В свою очередь жена Пашиняна Анна Акопян прибыла в Киев и передала гуманитарную помощь , где участие в Саммите первых леди и джентельменов в Киеве, который организовывала супруга президента Украины Елена Зеленская. Этот визит стал первым дипломатическим жестом Армении в поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения. Поездка Акопян вызвала осуждение в России .

Также руководству РФ не понравилось намерение Армении ратифицировать Римский устав Международного уголовного суда , по которому привлекаются к ответственности военные преступники.

6 сентября армянское Минобороны проинформировало, что на полигоне "Зар" в Армении с 11 по 20 сентября пройдут совместные армяно-американские военные учения : они предусматривают отработку стабилизационных действий между конфликтующими сторонами во время миротворческих миссий.

14 сентября Пашинян заявил , что миротворцы РФ провалили свою миссию в Нагорном Карабахе, поэтому Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности.

Армения
Война с Россией
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