Депутат госдумы РФ заявил, что Россия будет воевать со всеми постсоветскими республиками
Депутат российской государственной думы РФ Евгений Федоров заявил, что России ждут войны со всеми бывшими советскими республиками
Об этом он сообщил в комментарии каналу "Путин в телеграммах".
"Все бывшие республики рано или поздно будут конфликтовать, или воевать с Россией. Это вопросы теории. Некоторые из них будут не сейчас: Беларусь. Грузия уже воевала, Украина. Это касается в полном объеме и Армении", - заявил Федоров.
Чтобы избежать войны, есть только один путь — присоединение республик дипломатическим путем.
Высказывания прозвучали на фоне обмена претензиями между Арменией и Россией.
Как в течение недели Армения стала резко удаляться от страны-агрессора
Армянский премьер Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica, вышедшее 3 сентября 2023 года, заявил, что его стране не следовало в вопросах безопасности полагаться исключительно на РФ . В частности, он считает РФ неспособной защитить интересы Армении в Нагорном Карабахе.
В свою очередь жена Пашиняна Анна Акопян прибыла в Киев и передала гуманитарную помощь , где участие в Саммите первых леди и джентельменов в Киеве, который организовывала супруга президента Украины Елена Зеленская. Этот визит стал первым дипломатическим жестом Армении в поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения. Поездка Акопян вызвала осуждение в России .
Также руководству РФ не понравилось намерение Армении ратифицировать Римский устав Международного уголовного суда , по которому привлекаются к ответственности военные преступники.
6 сентября армянское Минобороны проинформировало, что на полигоне "Зар" в Армении с 11 по 20 сентября пройдут совместные армяно-американские военные учения : они предусматривают отработку стабилизационных действий между конфликтующими сторонами во время миротворческих миссий.
14 сентября Пашинян заявил , что миротворцы РФ провалили свою миссию в Нагорном Карабахе, поэтому Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.65 Покупка 37.65Продажа 38.4
- EUR Покупка 40.32Продажа 41.28
- Актуальное
- Важное