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Обновлено

Депутат госдумы РФ сообщил, что в Самаре произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

28 июля, 2023 пятница
17:32
Мир

В Самаре в России 28 июля якобы произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Как отмечает депутат госдумы РФ, предварительно, было заложено взрывное устройство

Об этом 28 июля заявил депутат Александр Хинштейн.

"На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре сегодня произошел взрыв", – говорится в сообщении.

По его словам, на заводе, вероятно, было заложено взрывное устройство. Он также добавил, что серьезных разрушений и пострадавших в результате взрыва нет.

Как отмечает российское издание ТАСС, человека, якобы устроившего взрыв на заводе, задержали.

"Устроившего взрыв на НПЗ в Самаре задержали, сообщили в правоохранительных органах", - говорится в сообщении.

Позже Хинштейн заявил , что ФСБ якобы задержала подозреваемого в Оренбургской области при попытке уехать за пределы РФ.

Депутат утверждает, что задержанный якобы является работником Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, ранее переехавшего в Россию с территории Украины.

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Россия
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