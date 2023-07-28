Депутат госдумы РФ сообщил, что в Самаре произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

Об этом 28 июля заявил депутат Александр Хинштейн.

"На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре сегодня произошел взрыв", – говорится в сообщении.

По его словам, на заводе, вероятно, было заложено взрывное устройство. Он также добавил, что серьезных разрушений и пострадавших в результате взрыва нет.

Как отмечает российское издание ТАСС, человека, якобы устроившего взрыв на заводе, задержали.

"Устроившего взрыв на НПЗ в Самаре задержали, сообщили в правоохранительных органах", - говорится в сообщении.

Позже Хинштейн заявил , что ФСБ якобы задержала подозреваемого в Оренбургской области при попытке уехать за пределы РФ.

Депутат утверждает, что задержанный якобы является работником Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, ранее переехавшего в Россию с территории Украины.