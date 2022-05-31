Об этом пишет ЕН .

Морозов в ток-шоу на телеканале "Россия-1" заявил, что возможно министр страны НАТО сядет на поезд в Киев. "Но он бы не приехал. Очнулся бы где-нибудь в Москве", - добавил он.

"Вы имеете в виду, что мы его похитили?" – спросила его пропагандистка Ольга Скабеева.

"Да, и тогда мы бы узнали, кто что заказал, кто за что конкретно отвечает. Все военные министры, которые едут в Киев, должны подумать о том, как это - проснуться в Москве", - сказал Морозов.

Морозов - депутат с 1993 года.