Депутат госдумы призвал ударить тактическим ядерным оружием по Работиному на Запорожье
Депутат госдумы РФ и экс-заместитель командующего войсками Южного военного округа Андрей Гурулев предложил применить в деоккупированном Работином ядерное оружие
Об этом он сказал в эфире пропагандистской передачи Владимира Соловьева, передает Vesti.az .
"Они там вместе собрались, идеально просто. На этой группировка накроется медным тазом. Дальше еще идеальная ситуация. Потому что в этой ситуации полное отсутствие резервов противника и даже теми силами, которые есть мы, вполне можем пройти вперед и "освободить" Запорожскую, а вполне возможно, и Днепропетровскую область и создать угрозу воюющей в Донецке группировке и разгромить ее", - заявил Гурулев.
Что известно об освобождении Работиного
Во вторник, 22 августа, украинские защитники в составе 47-й отдельной механизированной бригады вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей.
В среду, 23 августа, бойцы 47-й ОМБр подняли украинский флаг с подписью Залужного в селе Работино.
После этого ВСУ продолжили контрнаступательные операции возле Работино на западе Запорожской области и продвинулись вперед.
Впоследствии в Институте изучения войны отметили , что Силы обороны добились дальнейших тактически значимых успехов в западной части Запорожской области.
27 августа стало известно, что Вооруженные Силы Украины продвигаются к югу от населенного пункта Работино в Запорожской области в село Новопрокоповка.
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