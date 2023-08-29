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Депутат госдумы призвал ударить тактическим ядерным оружием по Работиному на Запорожье

29 августа, 2023 вторник
15:35
Мир

Депутат госдумы РФ и экс-заместитель командующего войсками Южного военного округа Андрей Гурулев предложил применить в деоккупированном Работином ядерное оружие

Об этом он сказал в эфире пропагандистской передачи Владимира Соловьева, передает Vesti.az .

"Они там вместе собрались, идеально просто. На этой группировка накроется медным тазом. Дальше еще идеальная ситуация. Потому что в этой ситуации полное отсутствие резервов противника и даже теми силами, которые есть мы, вполне можем пройти вперед и "освободить" Запорожскую, а вполне возможно, и Днепропетровскую область и создать угрозу воюющей в Донецке группировке и разгромить ее", - заявил Гурулев.

Что известно об освобождении Работиного

Во вторник, 22 августа, украинские защитники в составе 47-й отдельной механизированной бригады вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей.

В среду, 23 августа, бойцы 47-й ОМБр подняли украинский флаг с подписью Залужного в селе Работино.

После этого ВСУ продолжили контрнаступательные операции возле Работино на западе Запорожской области и продвинулись вперед.

Впоследствии в Институте изучения войны отметили , что Силы обороны добились дальнейших тактически значимых успехов в западной части Запорожской области.

27 августа стало известно, что Вооруженные Силы Украины продвигаются к югу от населенного пункта Работино в Запорожской области в село Новопрокоповка.

Новости
ядерное оружие
Война с Россией
Запорожская область
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