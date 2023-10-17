Депутат госдумы призвал россиян готовиться к ядерной войне

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Гурулев уверен, что РФ нужно готовиться к ядерной войне.

"Когда на сегодняшний день мы говорим, что война будет безъядерная, мы наверняка врем. Надо быть готовыми ко всему. И по всем этим мы сегодня понимаем – кто наши друзья и кто союзники, сочувствующие, как угодно назовите", - сказал российский депутат. и пропагандист Андрей Гурулев.