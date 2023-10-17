Депутат госдумы призвал россиян готовиться к ядерной войне
Депутат госдумы РФ Андрей Гурулев от партии "Единая Россия" призвал россиян готовиться к ядерной войне
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Гурулев уверен, что РФ нужно готовиться к ядерной войне.
"Когда на сегодняшний день мы говорим, что война будет безъядерная, мы наверняка врем. Надо быть готовыми ко всему. И по всем этим мы сегодня понимаем – кто наши друзья и кто союзники, сочувствующие, как угодно назовите", - сказал российский депутат. и пропагандист Андрей Гурулев.
- В августе Европейский союз осудил угрозы России применить ядерное оружие в ее агрессивной войне против Украины и отметил соблюдение Москвой своих обязательств, в частности, в заявлении с Китаем.
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