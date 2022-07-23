Депутат госдумы признал, что Россия атаковала порт Одессы
Российский журналист и депутат госдумы Евгений Попов признал, что Россия нанесла удар по порту Одессы
Об этом сообщает BBC .
В разговоре с программой Newshour Попов заявил, что целью российского удара были ракетные системы, якобы расположенные в порту Одессы.
"Мы атаковали военную инфраструктуру в одесском порту. И вам хорошо знакомы названия ракет. Это ракеты "Гарпун". Они базировались в Одессе, и мы их уничтожили", - сказал российский журналист и депутат госдумы Евгений Попов.
Он также утверждает, что РФ не нарушала стамбульское соглашение.
"Мы не нарушили стамбульское соглашение. Мы просто разрушили военную инфраструктуру Украины – и сделаем это снова", – добавил Попов.
- 22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.
- Впоследствии стали известны подробности соглашения между Турцией, Украиной, ООН и Россией о транспорте украинского зерна.
- Первая отгрузка экспортного украинского зерна, длительно блокированная российскими кафирами, в ближайшие 3-4 суток должна состояться в порту Черноморск, что в пригороде Одессы.
- После 11:00 в субботу, 23 июля 2022 года, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе. Загорелся морской порт.
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