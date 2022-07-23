Об этом сообщает BBC .

В разговоре с программой Newshour Попов заявил, что целью российского удара были ракетные системы, якобы расположенные в порту Одессы.

"Мы атаковали военную инфраструктуру в одесском порту. И вам хорошо знакомы названия ракет. Это ракеты "Гарпун". Они базировались в Одессе, и мы их уничтожили", - сказал российский журналист и депутат госдумы Евгений Попов.

Он также утверждает, что РФ не нарушала стамбульское соглашение.

"Мы не нарушили стамбульское соглашение. Мы просто разрушили военную инфраструктуру Украины – и сделаем это снова", – добавил Попов.