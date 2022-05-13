Депутат госдумы от "Единой России" заявил, что Польша должна быть "первой в очереди на денацификацию" после Украины
Депутат от правящей президентской партии Олег Морозов призывает после войны в Украине начать агрессию против Польши
Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
"Своими заявлениями о России, как "раковой опухоли", и о "контрибуции", которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацификацию после Украины", - говорится в сообщении.
- Отметим, что Польша последовательно и активно поддерживает Украину в противодействии российской агрессии. За это, а также отказ платить за газ в рублях, Газпром 26 апреля прекратил поставки газа в страну. А вчера, 12 мая, приостановил и транзит газа в Европу через территорию Польши.
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