Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

"Своими заявлениями о России, как "раковой опухоли", и о "контрибуции", которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацификацию после Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, что Польша последовательно и активно поддерживает Украину в противодействии российской агрессии. За это, а также отказ платить за газ в рублях, Газпром 26 апреля прекратил поставки газа в страну. А вчера, 12 мая, приостановил и транзит газа в Европу через территорию Польши.

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