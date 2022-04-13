Депутат горсовета Мариуполя зарегистрировал петицию о конфискации имущества членов партии Шария и ОПЗЖ в пользу Украины
Депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин зарегистрировал петицию об изъятии в пользу государства имущества участников партий Анатолия Шария и ОПЗЖ
Об этом заявили в Мариупольском горсовете.
"Конфисковать имущество коллаборационистов и политиков из опзж/партии шария в пользу жертв российской агрессии. Такую петицию на сайте Верховной Рады Украины зарегистрировал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин. Это замечательное предложение можно поддержать по ссылке", - говорится в сообщении.
В городском совете отметили, что именно члены ОПЗЖ дали россиянам информацию о критической инфраструктуре Мариуполя и местонахождении складов с продовольствием, чем корректировали российский огонь и помогли создать гуманитарную катастрофу.
- Напомним, 4 апреля в Мариуполе городские депутаты от запретной партии ОПЗЖ избрали "городским головой" Константина Иващенко.
- Пятеро депутатов ОПЗЖ помогали убивать мариупольцев, являясь корректировщиками огня кафиров.
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