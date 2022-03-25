Депутат Данильченко, которую оккупанты "назначили" руководить администрацией Мелитополя, запретила раздачу гумпомощи, - городской голова
Так называемая руководительница оккупационной администрации Мелитополя Галина Данильченко, которую назначили кафиры, подписала приказ о запрете раздачи гуманитарной помощи
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Facebook.
По его словам, в Мелитополь волонтерами была успешно доставлена партия гумпомощи. В частности, это 3 тонны продовольственных товаров, 2 тонны детского питания и медикаменты.
Однако Федоров сообщает, что самопровозглашенная руководительница оккупационной администрации Мелитополя Галина Данильченко запретила раздавать провизию жителям. Об этом говорится в подписанном коллаборационистском
приказе.
Пожарная часть, в которой хранится гумпомощь, ныне заблокирована оккупантами с оружием. Вывезти партию для ее распространения невозможно.
Также, как сообщает мэр, есть информация, что российские военные планируют похитить часть гуманитарной помощи, чтобы реализовать ее за наличные деньги. Остальную часть собираются использовать в личных целях.
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