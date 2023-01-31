Депутат-беглец Волошин из ОПЗЖ составляет мандат, а судилище по его клевете продолжается, - десантник Александр Погребиский
Скандальный нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин, давно находящийся за пределами Украины, составляет мандат, при этом судилище по его клевете до сих пор продолжается
Об этом написал депутат Киевсовета из фракции "ЕС", воин-десантник Александр Погребиский в фейсбуке и пресс- служба "Европейской Солидарности".
"Народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин составляет свой мандат. А депутат Киевсовета Погребиский свой мандат не составляет, а продолжает выполнять свои обязанности депутата и военнослужащего. Но, как говорится, есть нюанс", – отметил он.
"Я продолжаю ходить на судебные заседания по делу, по которому Волошин обвиняет меня в нападении на себя. Но сам нардеп перед началом войны покинул территорию Украины", – рассказал Погребиский.
"На последнем заседании в декабре в суд даже не явился прокурор, представляющий государственное обвинение", – добавил он.
Как известно, 21 июля 2020 года Александр Погребиский возле Верховной Рады стал случайным свидетелем инцидента, когда нардепа Волошина в знак протеста против его антиукраинских заявлений с трибуны парламента облили зеленкой.
"С моей стороны не было абсолютно никаких действий, в которых меня можно обвинять. Я считаю, что это – абсолютно политическое давление на меня как на оппозиционного украинского политика. Это политическое давление на политическую партию «Европейская Солидарность», в частности из-за этих судебных дел ", – объяснил тогда Погребиский.
"Если бы СБУ вовремя реагировала на антигосударственные призывы народных депутатов, в частности Волошина, когда он позволял себе с трибуны говорить, что украинское государство не суверенное, то возможно эти люди, которые таким образом пытались его воспитать, не делали этих вещей", - считает Погребиский. .
"Мне, в отличие от представителей власти или пророссийских политиков, нечего бояться. Я защищал и защищаю свою Родину", – подчеркнул депутат от "Европейской Солидарности".
По клевете Волошина Александра Погребисского задержали силовики. Печерский райсуд Киева отпустил под личные обязательства лидера "ЕС" Петра Порошенко и народных депутатов. Все эти годы рассмотрение дела затягивалось из-за постоянной неявки в суд Волошина и его представителей.
"Это дело - это политическое давление со стороны представителей ОПЗЖ. Партии, которая является не просто оппозиционной в политическом плане для партии, которую я представляю - "Европейская Солидарность", а оппозиционной для всего государства в целом. Но риторика и тезисы, которые несут представители этой партии, народные депутаты и Волошин, враждебны государственному суверенитету, независимости нашего с вами государства. И, конечно, это политическое давление на своих политических оппонентов с помощью заявлений, вот такого привлечения к делам представителей политических оппонентов", – заявил Погребиский после очередного сорванного заседания суда.
"Хочу отметить, что ни я, ни политическая партия "Европейская Солидарность" не боимся муртадов Кремля и не боимся их грязного давления. Потому что мы знаем, что мы отстаиваем. Мы готовы отстаивать до конца независимость, территориальную целостность – и не только в парламентской плоскости .как это делает "Европейская Солидарность". В "Европейской Солидарности" много представителей - участников войны против РФ, которые в любой момент по зову государства готовы законным способом взять в руки оружие и идти защищать свою Родину", - сказал Погребиский в апрель 2021 года.
14 сентября 2022 Печерский суд прислал очередную повестку Александру Погребискому, который после боевой травмы на фронте проходил лечение. "Интересным является тот факт, что предыдущая повестка о вызове в Печерский суд была на 09 марта 2022 года. И я появился, потому что выполняю свои процессуальные обязательства, но судей, что там судей... суд был закрыт", - сообщил депутат -десантник.
Как сообщали СМИ, пророссийский депутат Волошин скрылся из Украины еще до полномасштабного вторжения.
Депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности", лидер ветеранской организации "Res_Publika. Братья по Оружию" Александр Погребиский 24 февраля в партийном офисе присоединился к организации батальона терробороны. Погребиский участвовал в защите столицы и эвакуации жителей Ирпеня, одним из первых вошел в только что освобожденную от оккупантов Бучу и показал жуткие кадры разоренного городка.
"Мы заехали одними из первых вместе с патрульной полицией. То видео с расстрелянными гражданскими на дороге, которое видел весь мир, я снимал на телефон с машины. Это был просто ужас… С 2014 года для меня это было тяжелее всего. Я многое видел, но Буча останется в моей памяти на всю жизнь. Эти расстреляны гражданские... Мы находили убитых ребят-активистов рядом в недостройках. Над ними издевались. Одному выкололи глаза, отрезали нос и застрелили. Просто изверги", - рассказал военный в интервью .
После освобождения Киевщины Александр Погребиский продолжил службу в 46-й бригаде Десантно-штурмовых войск, которая участвовала в боях за освобождение Херсона и Донбасса в районе Бахмута и защищала Соледар. В боях получил контузии и ранения.
Журналистам 11 января Александр Погребиский рассказал, что 46-ю бригаду не зря называют "стальной".
"Нашу бригаду уже называют стальной, потому что у нас лучшие ребята. Они очень мотивированы, чувствуют поддержку командования. Наши командиры, комбаты, командир бригады всегда с нами на боевых. У нас, если выходит подразделение, то воюют абсолютно все. У нас мобилизованных где-то. 80%. В нашем первом составе был преимущественно оперативный резерв ДШВ, то есть люди, которые до начала полномасштабной войны, служили в ДШВ.Я, например, служил в 95. Но после штурмовых действий на юге, освобождения Николаевщины, Херсонщины, выхода в Днепра, у нас было много раненых.
Потому пришло много новых, молодых ребят без опыта. Но правильно выстроенное управление (здесь благодарность комбригу) позволяет доверять командирам и мотивирует людей идти до конца. У нас каждый знает, что его не оставят. Есть соседи, но те, кто показывают высокую эффективность – это мы», – добавил Александр Погребиский.
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