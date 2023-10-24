Депрессия, тревога и бессонница: США подали в суд на Instagram
Более 30 штатов США подали в суд на Instagram и материнскую компанию Meta – платформы обвинили в том, что они вызывают зависимость и психические расстройства у молодежи
Об этом пишет Reuters .
В судебном иске, поданном 24 октября в федеральный суд Окленда, 33 штата, включая Калифорнию и Иллинойс, заявили, что Meta неоднократно вводила общественность в заблуждение по поводу серьезной опасности своих платформ и сознательно вводила в зависимость маленьких детей и подростков.
"Исследования показали, что использование молодыми людьми социальных медиаплатформ Meta связано с возникновением депрессии, тревоги, бессонницы, вмешательства в обучение и повседневную жизнь и многими другими негативными последствиями", – говорится в жалобе.
Этот иск является последним в серии судебных тяжб против компаний и социальных сетей.
"Meta использовала мощные и беспрецедентные технологии, чтобы привлечь и поймать в ловушку молодежь и подростков. Их мотив - прибыль", - говорится в жалобе.
В свою очередь, Цель в ответ на это заявила, что пыталась сделать интернет безопасным для молодежи.
"Мы разочарованы тем, что вместо того, чтобы продуктивно работать с компаниями по всей отрасли, чтобы создать четкие, соответствующие возрасту стандарты для многих приложений, которыми пользуются подростки, генеральные прокуроры избрали этот путь", - говорится в заявлении Meta.
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