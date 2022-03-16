Депозиты украинцев за время войны выросли на 16% - НБУ

Об этом сообщила "Экономической правде" директор департамента финстабильности Национального банка Украины Первин Дадашова.

"Гривневые вклады населения с начала боевых действий выросли почти на 16%. На счета поступили значительные объемы выплат зарплат, социальных платежей, некоторые из них выплачивались авансом", – указала Дадашова.



По ее словам, заметно сократился объем средств предприятий - почти на 5% в гривне и иностранной валюте.



"Значительная часть пошла на выплаты зарплат и налогов", – пояснила она.



Национальный банк прогнозирует, что средства бизнеса будут снижаться и дальше, поскольку компании выплачивают заработные платы несмотря на сокращение доходов.



Напомним, МВФ предварительно оценивает падение ВВП Украины в 2022 году в 10%.