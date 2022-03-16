Депозиты украинцев за время войны выросли на 16% - НБУ
Гривневые депозиты украинцев с начала войны 24 февраля выросли на 16%, тогда как средства на счетах предприятий снизились на 5%
Об этом сообщила "Экономической правде" директор департамента финстабильности Национального банка Украины Первин Дадашова.
"Гривневые вклады населения с начала боевых действий выросли почти на 16%. На счета поступили значительные объемы выплат зарплат, социальных платежей, некоторые из них выплачивались авансом", – указала Дадашова.
По ее словам, заметно сократился объем средств предприятий - почти на 5% в гривне и иностранной валюте.
"Значительная часть пошла на выплаты зарплат и налогов", – пояснила она.
Национальный банк прогнозирует, что средства бизнеса будут снижаться и дальше, поскольку компании выплачивают заработные платы несмотря на сокращение доходов.
Напомним, МВФ предварительно оценивает падение ВВП Украины в 2022 году в 10%.
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