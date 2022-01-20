Депортированный из Австралии теннисист-анктивакцинатор Джокович подаст на правительство страны в суд

Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что Джокович подаст в суд из-за жестокого обращения. Таким серб считает содержание в карантинном отеле в Мельбурне после того, как ему в первый раз аннулировали визу.

"Хорошо известно, что Новак и его семья считают, что с ним плохо обращались в карантинном отеле в Мельбурне. Его мать рассказала, что в отеле были "облака" блох и личинок. Его фактически держали в плену", - рассказал источник, близкий к агенту Джоковичу.

Ожидается, что сумма иска может составить $4,4 млн.

Новак Джокович является противником вакцинации от коронавируса и, несмотря на требования австралийского законодательства, прилетел в страну для участия в Australian Open без прививки.