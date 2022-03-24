Депортированным в Россию украинцам предлагают трудоустройство на Сахалине, – разведка

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки МО Украины.



Россияне проводят массовые мероприятия по перемещению украинских граждан с оккупированных территорий в РФ. После прохождения фильтрационных лагерей украинцев отправляют в экономически депрессивные районы РФ, в частности – Сахалин.

"Украинцам "предлагают" официальное трудоустройство через центры занятости. Соглашающиеся получают документы, запрещающие выезд из российских регионов в течение двух лет", – говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что сегодня подтверждена информация о создании российского фильтрационного лагеря в Докучаевске Донецкой области. Туда массово доставляют гражданское население Украины, у которого изымают документы. С людьми "работают" сотрудники ФСБ РФ. Их цель – поиск граждан, участвовавших в АТО/ООС, украинских военных и правоохранителей. Далее людей переправляют в РФ, в частности, в Таганрог (Ростовская область) и Краснодарский край. Отмечают, что есть бесспорные свидетельства бесчеловечного обращения с украинцами, неоказание медицинской помощи.

"Напоминаем: принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, является грубым нарушением международного права, в частности международного гуманитарного права и очередным доказательством обращения РФ как государства-террориста", - добавляют в разведке.

Напомним, в Мариуполе жителей Левобережного района начинают массово вывозиться на территорию РФ.