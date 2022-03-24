Депортированным в Россию украинцам предлагают трудоустройство на Сахалине, – разведка
После прохождения российских фильтрационных лагерей украинцев, незаконно вывезенных с оккупированных территорий в РФ, отправляют в экономически депрессивные районы России
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки МО Украины.
Россияне проводят массовые мероприятия по перемещению украинских граждан с оккупированных территорий в РФ. После прохождения фильтрационных лагерей украинцев отправляют в экономически депрессивные районы РФ, в частности – Сахалин.
"Украинцам "предлагают" официальное трудоустройство через центры занятости. Соглашающиеся получают документы, запрещающие выезд из российских регионов в течение двух лет", – говорится в сообщении.
В разведке отмечают, что сегодня подтверждена информация о создании российского фильтрационного лагеря в Докучаевске Донецкой области. Туда массово доставляют гражданское население Украины, у которого изымают документы. С людьми "работают" сотрудники ФСБ РФ. Их цель – поиск граждан, участвовавших в АТО/ООС, украинских военных и правоохранителей. Далее людей переправляют в РФ, в частности, в Таганрог (Ростовская область) и Краснодарский край. Отмечают, что есть бесспорные свидетельства бесчеловечного обращения с украинцами, неоказание медицинской помощи.
"Напоминаем: принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, является грубым нарушением международного права, в частности международного гуманитарного права и очередным доказательством обращения РФ как государства-террориста", - добавляют в разведке.
- Напомним, в Мариуполе жителей Левобережного района начинают массово вывозиться на территорию РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.91
-
EUR
Покупка 32.2Продажа 33
- Актуальное
- Важное