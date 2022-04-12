Депортированных в РФ украинцев переселяют в Сибирь и за Полярный круг, - The Independent
Согласно документам Кремля, президент РФ Владимир Путин отправил почти 100 000 украинских беженцев в тысячу миль от их дома, чтобы переселить их в отдаленные уголки России, включая Сибирь и за Полярный круг
Об этом говорится в материале The Independent.
В прошлом месяце Москва издала приказ о переселении 95739 жителей Украины и РФ из зон боевых действий, чтобы переселить их в 9 тыс. км от дома.
В указе отмечалось, что "с учетом сложившейся ситуации" в Украине Российская Федерация "соглашает распределение" граждан к "субъектам Российской Федерации" и просила власть "обеспечить прием" 95 739 человек.
Документ предусматривает отправку 11 398 человек в Сибирь, 7 218 – на Дальний Восток и 7 023 – на Северный Кавказ, включая другие регионы, такие как милитаризованные республики Чечня, Ингушетия и Дагестан.
Со ссылкой на отдельные документы в сообщении добавляется, что людей в портовом городе Мариуполь просили подписать документы, утверждающие, что украинские войска обстреливали их город. Сообщается, что подписантам сказали, что они не могут вернуться в Украину, потому что их ждет "преследование".
- В Пензенской области России оккупанты создали лагерь для принудительно вывезенных жителей Мариуполя. По состоянию на 10 апреля там содержится более 400 украинцев
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