Депортированных детей из Украины оккупанты идеологически "перевоспитывают" в лагерях, - правозащитник Лисянский
Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности, отметил, что сейчас такие лагеря на территории РФ переполнены, потому что оккупанты пытаются очень мощно перевоспитывать детей перед тем, как отправлять в российские детские дома
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Лагеря "перевоспитания" - это политические школы, которые соединены с принудительным трудовой работой. Такие лагеря есть как для детей, так и для взрослых. Когда оккупанты забирают ребенка, то сначала везут в транзитный пункт на оккупированной территории, затем в такой же пункт в пограничной зоне РФ, а дальше ребенок попадает в какой-нимбудь российский город в детский дом. За 2022 год были массовые случаи, когда украинские дети в РФ либо пели гимн Украины, либо кричали, что Россия украла их из семьи. Кроме того, граждане РФ возвращали детей, у которых оказались какие-то болезни. Поэтому в РФ начали медицинско фильтровать украинских детей и забирать только здоровых. А уже после медицинской фильтрации в этих транзитных лагерях детей начали "перевоспитывать", т.е. вести принудительное политическое "перевоспитание", направленное на уничтожение украинской идентичности в сознании ребенка", – рассказал директор Института стратегических исследований и безопасности.
Павел Лисянский добавил, что в таких лагерях оккупанты максимально наполняют детей российской идеологией.
"Нам удалось раздобыть методички, по которым воспитывают детей в лагерях. Специалисты, которые прорабатывали и исследовали эти методички, говорят, что даже взрослому трудно разобраться с материалами, которые представляют детям. Оккупанты пытаются сейчас идеологически убить украинскую идеологию и сознание у детей. И сейчас такие лагеря на территории РФ переполнены, потому что россияне пытаются очень мощно перевоспитывать наших детей в течение 4-6 месяцев перед тем, как отправлять в российские детские дома, а затем в семьи", - сказал Лисянский.
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