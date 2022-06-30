Депортированные оккупантами мариупольцы бегут из РФ
Российские СМИ признают, что 10 депортированных мариупольцев уехали из РФ, еще 37 планируют это сделать
Об этом сообщил Мариупольский горсовет в телеграме .
"Так, сайты Псковской области пишут о 10 мариупольцах, выехавших оттуда. Еще 37 депортированных жителей Донецкой и Луганской областей также планируют покинуть страну агрессора. Если уж об этом начали писать росСМИ, то значит, уже сотни мариупольцев покидают территорию РФ. Иначе они бы замалчивали такие факты", - подчеркнули в заявлении.
В горсовете отметили, что россияне сами продемонстрировали лживость собственной пропаганды о мариупольцах, уехавших в РФ якобы добровольно.
"Теперь мариупольцам приходится использовать все возможности, чтобы покинуть РФ. Они уже пр
очувствовали на себе "гостеприимство" и "помощь" россиян", - отметили в ведомстве.
- 20 июня вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что оккупанты депортировали в РФ 1,2 млн украинцев.
- 26 июня Минобороны РФ заявило о депортации 2 млн украинцев, в том числе более 300 тыс. детей.
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