Депортированные из оккупации в сторону Запорожья украинцы исчезают вблизи Васильевки, - мэр Мелитополя
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что жители оккупированных территорий, депортированные захватчиками в сторону Запорожья, бесследно исчезают в Васильевке
Об этом Иван Федоров написал в телеграмме.
Городской голова напомнил, что захватчики так и не открыли выезд украинцам с оккупированных территорий, коридор не является доступным с 15 декабря.
"Оккупанты говорили, что их "новогодние каникулы" продлятся до 15 января. Однако прошел больше месяца, а орки так и не отдохнули - выезд до сих пор закрыт", - написал он.
Отмечается, что россияне разрешили детям, женщинам и старикам проходить 10 км эвакуационного коридора пешком.
"Но и здесь есть нюансы. Украинцы, депортированные рашистами из оккупации в сторону Запорожья, бесследно исчезают. Их выгоняют из домов почти без вещей, в одних тапочках и заставляют доставаться через "серую зону" пешком. Хвастаясь о выдворении "диверсантов" в роликах для росСМИ", - подчеркнул Иван Федоров.
Он добавил, что люди не доходят до переправы: украинцы исчезают на пути в Запорожье: "куда действительно отправляют украинцев, остается неизвестным".
- Напомним, ранее мэр Мелитополя сообщил, что за месяц захватчики выпустили из временно оккупированных Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей только 4 человека.
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