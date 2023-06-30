Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Подозрения получили депутат Государственной думы федерального собрания РФ, начальник незаконно созданного оккупационными властями "Департамента здравоохранения Херсонской области военно-гражданской администрации Херсонской области" и исполняющая обязанности главного врача "Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Херсонский областной дом ребенка" , который оккупанты создали на базе Херсонского областного дома ребенка Херсонского областного совета.

По данным следствия, 2 сентября 2022 года оккупационное чиновник и исполняющий обязанности главного врача помогли депортировать в РФ двоих детей-сирот для якобы прохождения обследования в московской больнице. Как установило следствие, по состоянию здоровья они не нуждались в специальном лечении.

21 октября 2022 года персонал так называемого дома ребенка по указанию псевдочиновника и при содействии врача передал еще 46 детей неустановленным лицам. Их вывезли на территорию временно оккупированного Крыма. Судьба детей-сирот остается неизвестной.

Отмечается, что депутат Госдумы, отвечающий за "решение социальных вопросов населения Херсонской области и детей в оккупированном Крыму", непосредственно руководил депортацией. Он контролировал процесс посадки детей в автобусы и их перемещение.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Депортация Россией украинских детей

В условиях полномасштабного вторжения РФ массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Их вывозят в оккупированный Крым, Россию или Беларуси якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Риме с премьер-министристкой Италии Джорджей Мелони заявил, что точно известно о более чем 19,3 тыс. детях, которых депортировали россияне.

29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины. Омбудсмен рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возвращение украинских детей на родину и применяет для этого в том числе принудительное изменение их гражданства на российское.

Также Лубинец отметил, что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях – неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях. Также он сказал, что россияне используют детский труд и милитаризуют украинских детей на временно оккупированных территориях.

8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции, осуждающей похищение украинских детей Россией ты называет действия оккупантов геноцидом.

Позже появились доказательства причастности Беларуси к депортации украинских детей. 27 июня белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.