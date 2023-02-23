Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Зеленская выступила на специальном заседании ООН по нарушению прав человека в Украине из-за агрессии России, где присутствовали более 600 представителей стран – членов ООН, общественных организаций и украинской общины.

Жена украинского президента подчеркнула, что Россия лишила дома 6 миллионов украинцев. И еще 8 миллионов стали переселенцами внутри своей страны.

"Права человека – как воздух – не имеют границ. Либо они есть у всех, либо их нет ни у кого. Вот почему мы говорим, что этот год не просто сражаемся с нападающим. Мы сражаемся за права человека. Общие для людей в Бахмуте, Днепре, Киеве, Мариуполе и для каждого, кто сейчас находится в этом зале или присоединился онлайн. Мы бьемся за то, что нас объединяет: за право на жизнь, свободу, за право не быть замученным и жить свободно. Поэтому справедливость для Украины – это справедливость для всего мира", – заявила первая леди.

Супруга президента также рассказала о нарушении прав детей: 16 тысяч юных украинцев угнали и принудительно вывезли в РФ, а затем передали в российские семьи и детские дома.

Среди российских действий есть такие нарушения прав человека, о которых жертвам трудно даже свидетельствовать. Зеленская рассказала, что Офис Генерального прокурора Украины расследует более 150 дел об изнасилованиях, совершенных врагом.

Первая леди Украины призвала ООН к созданию специального трибунала по преступлению агрессии России.

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"Он нужен, чтобы "вновь утвердить веру в основные права человека, достоинство и ценность человеческой личности, равноправие мужчин и женщин". И это не мои слова. Это цитата из Устава Организации Объединенных Наций, подписанного 26 июня 1945 года. После страшной войны. Но как актуально они звучат сегодня! Прислушаемся. Наконец-то прислушаемся", – добавила Зеленская.

Справка. С 22 по 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит специальное мероприятие, посвященное годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Такой формат был введен впервые. Представительство стран – членов Организации на нем сопоставимо с заседаниями Генассамблеи ООН.