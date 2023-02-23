Депортация 16 тыс. детей, массовые изнасилования, 6 млн беженцев: Зеленская в ООН призвала создать трибунал для РФ за преступления против человечности
23 февраля первая леди Елена Зеленская призвала представителей Организации Объединенных Наций создать специальный трибунал для России за преступления против человечности
Об этом говорится на сайте Офиса президента.
Зеленская выступила на специальном заседании ООН по нарушению прав человека в Украине из-за агрессии России, где присутствовали более 600 представителей стран – членов ООН, общественных организаций и украинской общины.
Жена украинского президента подчеркнула, что Россия лишила дома 6 миллионов украинцев. И еще 8 миллионов стали переселенцами внутри своей страны.
"Права человека – как воздух – не имеют границ. Либо они есть у всех, либо их нет ни у кого. Вот почему мы говорим, что этот год не просто сражаемся с нападающим. Мы сражаемся за права человека. Общие для людей в Бахмуте, Днепре, Киеве, Мариуполе и для каждого, кто сейчас находится в этом зале или присоединился онлайн. Мы бьемся за то, что нас объединяет: за право на жизнь, свободу, за право не быть замученным и жить свободно. Поэтому справедливость для Украины – это справедливость для всего мира", – заявила первая леди.
Супруга президента также рассказала о нарушении прав детей: 16 тысяч юных украинцев угнали и принудительно вывезли в РФ, а затем передали в российские семьи и детские дома.
Среди российских действий есть такие нарушения прав человека, о которых жертвам трудно даже свидетельствовать. Зеленская рассказала, что Офис Генерального прокурора Украины расследует более 150 дел об изнасилованиях, совершенных врагом.
Первая леди Украины призвала ООН к созданию специального трибунала по преступлению агрессии России.
Читайте также: Идея привлечения Путина к ответственности в Гааге должна стать абсолютно нормальной, - депутат ПАСЕ Евгения Кравчук
"Он нужен, чтобы "вновь утвердить веру в основные права человека, достоинство и ценность человеческой личности, равноправие мужчин и женщин". И это не мои слова. Это цитата из Устава Организации Объединенных Наций, подписанного 26 июня 1945 года. После страшной войны. Но как актуально они звучат сегодня! Прислушаемся. Наконец-то прислушаемся", – добавила Зеленская.
Справка. С 22 по 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит специальное мероприятие, посвященное годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Такой формат был введен впервые. Представительство стран – членов Организации на нем сопоставимо с заседаниями Генассамблеи ООН.
- Напомним, ООН расследует, являются ли военным преступлением обстрелы Россией украинской критической инфраструктуры.
- Франция работает над созданием спецтрибунала по расследованию военных преступлений России.
- 2 декабря генпрокурор Костин рассказал, что в Гааге обсуждают создание Офиса, который будет отвечать за стратегию расследования преступления агрессии.
- Народный депутат Андрей Осадчук рассказал, что в Международном уголовном суде в Гааге достаточно серьезно ведут расследование по военным преступлениям россиян в Украине.
- Кроме того, в Организации Объединенных Наций циркулирует проект резолюции по созданию международного трибунала по типу Нюрнбергского для привлечения руководства России к ответственности за военные преступления в Украине.
- 4 января стало известно, что городской совет Гааги поддержал инициативу Лотте ван Бастен Батенбург, лидера партии VVD (Народная партия за свободу и демократию) создать в городе специальный трибунал для РФ.
- Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел заседание рабочей группы по разработке вопроса создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.23
Покупка 39.23Продажа 39.88
-
EUR
Покупка 41.15Продажа 42.07
- Актуальное
- Важное