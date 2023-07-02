Депортацией украинских детей в Беларусь занимается спортсмен-паралимпиец Талай

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, к вывозу украинских детей с оккупированных территорий причастен генеральный директор российского "благотворительного фонда" "Поверь в себя" Талай Алексей, мастер спорта по плаванию, член национальной параолимпийской сборной команды Беларуси.

Отмечается, что он организовывает вывоз детей с оккупированных территорий востока Украины в Белорусь.