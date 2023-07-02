Депортацией украинских детей в Беларусь занимается спортсмен-паралимпиец Талай
Российские оккупанты продолжают похищать детей с временно оккупированных территорий Украины. Для этого они привлекают граждан Беларуси
Об этом пишет Центр национального сопротивления.
По данным ЦНС, к вывозу украинских детей с оккупированных территорий причастен генеральный директор российского "благотворительного фонда" "Поверь в себя" Талай Алексей, мастер спорта по плаванию, член национальной параолимпийской сборной команды Беларуси.
Отмечается, что он организовывает вывоз детей с оккупированных территорий востока Украины в Белорусь.
- Российские кафиры вывозят более 300 детей из временно оккупированного Бердянска Запорожской области в российскую Чувашию.
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