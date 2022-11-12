Депардье закрывает свой продюсерский центр в России
Актер Жерар Депардье закрывает свой продюсерский центр в России из-за паузы в проектах
Об этом передало российское СМИ .
Стало известно, что актер Жерар Депардье закрывает свой продюсерский центр "ПЦ ЖД" в России из-за паузы в проектах, сообщил друг и продюсер актера Арно Фрилли.
Собеседник агентства подчеркнул, что этот шаг "никоим образом не связан с нынешней ситуацией из-за кризиса в Украине".
- 1 апреля стало известно, что Депардье, получивший российский паспорт из рук Путина, осудил "сумасшедшие, неприемлемые эксцессы" президента России в Украине.
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