Об этом передало российское СМИ .

Стало известно, что актер Жерар Депардье закрывает свой продюсерский центр "ПЦ ЖД" в России из-за паузы в проектах, сообщил друг и продюсер актера Арно Фрилли.

Собеседник агентства подчеркнул, что этот шаг "никоим образом не связан с нынешней ситуацией из-за кризиса в Украине".

1 апреля стало известно, что Депардье, получивший российский паспорт из рук Путина, осудил "сумасшедшие, неприемлемые эксцессы" президента России в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb