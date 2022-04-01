"Российский народ не несет ответственности за сумасшедшие, неприемлемые бесчинства своих лидеров, таких как Владимир Путин", - заявил Депардье.



Он пообещал передать все заработки за свои три выступления в Париже "украинским жертвам трагической братоубийственной войны".





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