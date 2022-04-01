Депардье, получивший российский паспорт из рук Путина, осудил "сумасшедшие, неприемлемые эксцессы" президента России в Украине
Французский актер уже не восторгается бывшим кумиром
"Российский народ не несет ответственности за сумасшедшие, неприемлемые бесчинства своих лидеров, таких как Владимир Путин", - заявил Депардье.
Он пообещал передать все заработки за свои три выступления в Париже "украинским жертвам трагической братоубийственной войны".
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