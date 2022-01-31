Деолигархизация, судебная реформа, права человека, экология: послы G7 назвали приоритетные направления реформ в Украине
Послы стран G7 обнародовали подробные приоритеты работы своей группы в Украине на 2022 год
Об этом говорится на странице Twitter.
В сообщении говорится, что группа поддержки послов G7 продолжит поощрять Украину интегрировать права человека и гендерное равенство во все реформы, включая сферы безопасности и обороны, и будет отстаивать инклюзивный подход к реформам с учетом взглядов правительства, парламента, гражданского общества и бизнеса.
Послы G7 выделили три больших группы приоритетов, в которых будут работать: справедливые и устойчивые институты, процветающая экономика и безопасная страна.
Первая группа предусматривает продвижение судебной реформы (надлежащее внедрение реформы Высшего совета юстиции и эффективной работы Этического совета, обеспечение эффективной работы комиссии по отбору в Высшую квалификационную комиссию судей, подготовку почвы для возобновления работы ВККС, продолжение реформирования Офиса Генеральной прокуратуры и Государственного бюро расследований), борьбу с коррупцией (принятие и реализация амбициозной Национальной антикоррупционной стратегии, поддержка Национального агентства по предотвращению коррупции, повышение эффективности, независимости и добродетели антикоррупционных институций, в частности НАБУ, САП и АРМА, повышение независимости и эффективности деятельности Высшего антикоррупционного суда), эффективное управление продолжающаяся приверженность децентрализации и прочному и внедрению и дальнейшая разработка усовершенствованного избирательного кодекса, реформы, направленные на уменьшение чрезмерного экономического влияния на политику, реформы, усиливающие свободу СМИ).
Вторая группа приоритетов включает в себя поддержку экономического роста (поддержка сильного независимого НБУ, поддержка дальнейшего плодотворного взаимодействия Украины с международными финансовыми учреждениями, дальнейшее внедрение и мониторинг эффективной, справедливой земельной реформы, прозрачная приватизация государственных предприятий и банков, улучшение корпоративной сферы) и зеленого перехода и энергетических реформ (осуществление реформ в энергетическом секторе, способствующих инвестициям, демонополизации и прозрачности, исследования новых энергетических секторов, таких как (зеленые) водородные технологии и возобновляемые источники энергии, реформы и действия, поддерживающие вклад Украины в глобальные действия по изменению климата).
Третья группа приоритетов касается безопасности и обороны (продолжение выполнения Закона о национальной безопасности и необходимых подзаконных актов, продолжение перехода в демократически подотчетное Министерство обороны во главе с гражданским руководителем и Вооруженных Сил Украины, дальнейшее усиление корпоративного управления в оборонном секторе, реализация реформы Службы безопасности Украины, превращение ее в современный контрразведывательный орган с четко определенными функциями на основе наилучшего евроатлантического опыта, поддержка инициативы Украины по созданию эффективного механизма проверки инвестиций для защиты стратегических отраслей и технологий Украины) и работы правоохранительных органов (продолжение реформирования украинских правоохранительных органов в соответствии с международными стандартами, поддержка введения в действие вновь Бюро экономической безопасности в соответствии с международными стандартами).
- Напомним, что группу послов G7 в Украине в 2022 году возглавит Германия.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.28
Покупка 28.28Продажа 28.65
-
EUR
Покупка 31.54Продажа 32.05
- Актуальное
- Важное