Он был изложен на платформе Change.org

Декларация состоит из пяти основных пунктов:

Война против Украины преступна. Российские войска должны быть выведены со всех оккупированных территорий. Международно признанные границы России должны быть восстановлены; военные преступники должны быть отданы суду, а жертвам агрессии должны быть выплачены компенсации. Режим Путина нелегитимен и преступен. Поэтому он должен быть ликвидирован. Мы видим Россию страной, где гарантируются права и свободы личности, в которой исключена возможность узурпации государственной власти. Осуществление имперской политики внутри страны и за ее пределами недопустимо. Политические заключенные и военнопленные должны быть освобождены, насильственно перемещенные должны получить возможность возвращения, а похищенные украинские дети должны быть возвращены в Украину. Мы выражаем солидарность с теми россиянами, кто, несмотря на ужасные репрессии, имеет смелость выступать с антипутинских и антивоенных позиций, и с теми десятками миллионов, кто отказывается участвовать в преступлениях режима.

В Декларации также говорится, что подписавшие ее разделяют ценности демократического общества, признают права и свободы человека, принципы разнообразия и равноправия, непринятие дискриминации.

Декларацию подписали 68 представителей оппозиции. Они обязуются "воздерживаться от публичных конфликтов в демократических и антивоенных движениях".

Среди подписавших документ - политики в эмиграции Михаил Ходорковский, Дмитрий Гудков, Илья Пономарев и Леонид Гозман, политологи Кирилл Рогов и Иван Преображенский, предприниматели Евгений Чичваркин и Борис Зимин, экономисты Сергей Гуриев и Андрей Илларионов, юристы Марк Фей , галерист Марат Гельман, активистки Евгения Чирикова и Анастасия Шевченко, а также представители российских антивоенных движений в разных странах. Совещание оппозиционных активистов состоялось по инициативе Ходорковского и нескольких других оппозиционеров, живущих за пределами РФ.

Среди подписавших декларацию нет представителей Фонда борьбы с коррупцией. Соратники Алексея Навального также не участвовали во встрече в Берлине, организованной Михаилом Ходорковским на полях ежегодной правозащитной конференции памяти Юрия Шмидта — российского правозащитника и умершего в 2013 году адвоката.

По состоянию на момент публикации материала, декларация собрала более 11 тысяч подписей при необходимых 15 тысячах.