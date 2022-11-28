Об этом стало известно из его telegram-канала .

"Встретился с министрами иностранных дел Эстонии – Урмасом Рейнсалу, Исландии – Тордис Колбрун Гилфадоттир, Латвии – Эдгарсом Ринкевичсом, Литвы – Габриелюсом Ландсбергисом, Норвегии – Анникен Витфельдт, Финляндии – Пеккой Хаивио и" Пеккой Хаависто и "Пеккой Хаависто".

Также на сайте Министерства иностранных дел Украины было обнародовано совместное заявление министров иностранных дел Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции и Украины.

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Они призвали РФ выполнить обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом, а также освободить украинских гражданских лиц, незаконно депортированных и задержанных под политическим поводом, а также взятых в заложники во время полномасштабного вторжения в Украину.

"Мы подчеркиваем необходимость обеспечения гуманитарного доступа для защиты жизни, прав и достоинства жертв вооруженных конфликтов в соответствии с международным гуманитарным правом. В связи с этим должен быть обеспечен доступ гуманитарных организаций к нуждающимся", - говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается также, что страны обязуются оказывать дальнейшую гуманитарную помощь и поддерживать усилия Украины по подготовке к зиме, в частности, по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины.

"Параллельно мы будем продолжать усилия для поддержки восстановления разрушенной украинской инфраструктуры. Мы призываем международное сообщество поддержать восстановление Украины, включая поиск путей сделать это за средства России. Мы напоминаем о Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 ноября 2022 года ES-11/6 «Содействие и репарациям за агрессию против Украины», которая определила потребность в необходимости создания международного механизма возмещения ущерба, возникшего вследствие международно-противоправных действий Российской Федерации, или против Украины», - отмечается.

Ранее Владимир Зеленский поручил послу Украины в ООН обратиться с запросом о безотлагательном заседании Совбеза после массированного ракетного обстрела нашей страны.

Как сообщили в Воздушных силах Украины, всего за 23 ноября Россия выпустила 70 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 и "Калибр". Пуски совершили с Черного моря, Ростовской области и Каспийского региона. Силы ПВО сбили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе.

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