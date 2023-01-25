Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Деокупация Луганской области, возможно, будет самой тяжелой в целом в Украине. Враг продолжает стягивать резервы, у орков было время на подготовку, сплошное минирование, лесистая местность и зомбирование Путиным - все это усложняет продвижение ВСУ на Луганском направлении", - заявил он.

Гайдай рассказал, что недавно ВСУ "вывели из строя сотню кадровых российских военных, при этом с нашей стороны даже ни одного раненого".

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Ранее Гайдай говорил, что ВСУ будут иметь плацдарм для наступления в направлении Северодонецка и Рубежного после деоккупации Креминной.

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