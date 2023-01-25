Деокупация Луганской области, возможно, будет самой тяжелой в Украине, - ОВА
В Украине, возможно, труднее всего будет освободить от российских оккупантов Луганскую область, ведь на это направление враг стягивает максимальные резервы
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Деокупация Луганской области, возможно, будет самой тяжелой в целом в Украине. Враг продолжает стягивать резервы, у орков было время на подготовку, сплошное минирование, лесистая местность и зомбирование Путиным - все это усложняет продвижение ВСУ на Луганском направлении", - заявил он.
Гайдай рассказал, что недавно ВСУ "вывели из строя сотню кадровых российских военных, при этом с нашей стороны даже ни одного раненого".
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- Ранее Гайдай говорил, что ВСУ будут иметь плацдарм для наступления в направлении Северодонецка и Рубежного после деоккупации Креминной.
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