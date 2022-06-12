Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"На Юге Вооруженные силы Украины активно приближаются к оккупированному россиянами Херсону по 4-м направлениям. Когда удастся перекрыть этот вентиль поступления оружия и живой силы из Крыма, ситуация на Востоке Украины улучшится в нашу пользу. Чем дольше мы будем сковывать силы россиян на Востоке, тем скорее будем продвигаться на Юге. Это такая нелинейная стратегия: здесь обороняемся, сковываем силы, там двигаемся, наступаем", - отметил Ступак.

Военный эксперт добавил, что россиян на Востоке Украины много, и ситуация остается напряженной.

"В Северодонецке наши войска сковывают большую группировку россиян. На Востоке сейчас очень горячо. Туда поехали даже кадыровцы. Хотя они только снимают таки на окраинах Северодонецка, как можно дальше от боевых действий. Но в то же время россиян на Донбассе очень напряженно" , – заметил Иван Ступак.

Аналитик Defence Express Сергей Згурец считает, что по линии населенных пунктов между Николаевом и Херсоном мы имеем возможность постепенно давить на российские войска по зоне реки Ингулец и выжимать противника с территории.

СБУ в перехваченном разговоре захватчик говорит о контратаках украинских военнослужащих на Николаевско-Херсонском направлении. Мол "закрывают" их очень сильно.

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