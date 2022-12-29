Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Деоккупировать Кременную могут уже в начале 2023 года, – Гайдай

Деоккупировать Кременную могут уже в начале 2023 года, – Гайдай

29 декабря, 2022 четверг
11:06
война с Россией

Возле города Кременная идут ожесточенные бои, россияне стягивают туда много сил и средств

Об этом написал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram .

"Там у нас очень ожесточенные бои происходят. Та информация, которую почему-то распространили, что зашли наши войска в Кременную, – она не соответствует действительности. Возле Кременной находятся Силы обороны, но там идут ожесточенные бои. Россияне туда действительно стягивают и перебрасывают свои подразделения. Сейчас очень многих  вагнеровцев туда перебросили", - говорится в сообщении.

По его словам, российское военное командование хорошо понимает, что Кременная – это "достаточно стратегический населенный пункт" и потерять его "будет очень больно".

Он выразил надежду, что украинские войска и дальше понемногу будут продвигаться вперед и деоккупировать Кременную могут уже в начале 2023 года.

А после этого, по словам главы ОВА, есть "несколько вариантов наступления и продвижения сил обороны".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Общество
Луганщина
Сергей Гайдай
Читайте также:
Суровкін і Шойгу на нараді з Путіним
28 декабря, 2022 среда
"Позор, поражение, развал": в СНБО ответили на требование Кремля признать аннексию 4 областей в мирном плане
Володимир Путін
Автор Максим Розумный
28 декабря, 2022 среда
Какая Украина нужна Путину?
Сергій Згурець
Автор Сергей Згурец
27 декабря, 2022 вторник
Подробности взрывов на аэродроме "Энгельс", ситуация вокруг Бахмута и как противодействовать дружбе Ирана и России. Колонка Сергея Згурца
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.83
    Покупка 39.83
    Продажа 40.6
  • EUR
    Покупка 41.39
    Продажа 42.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
29 декабря
11:36
"Ситуация приближена к гуманитарной катастрофе": Андрющенко сообщил о проблемах с отоплением и водоснабжением в оккупированном Мариуполе
11:26
Обновлено
Россия массированно атаковала регионы Украины, в большинстве – работала ПВО
11:19
Эксклюзив
На восточном фронте россияне находятся в стратегическом тупике, - военный эксперт Попович
11:17
Личный информатор российского оккупанта Стрелкова проведет 10 лет в тюрьме, - СБУ
10:58
На Донетчине восстановлено газоснабжение в полном объеме
10:58
Инфографика
Актуальный курс валют на 29 декабря: что с ценой доллара и евро
10:39
Обновлено
Ночью армия РФ обстреляла два села возле Запорожья, повреждены газопровод и линия электроснабжения
10:19
РФ выпустила по Украине более 120 ракет, - ОП
10:05
В Белгородской области России слышны взрывы, местные власти говорят, что это - ПВО
10:02
OPINION
Белорусские диверсанты. Мы должны помнить их имена
09:47
За время полномасштабного вторжения от действий российских захватчиков 871 ребенок получил ранение
09:45
На фото человек, пользующийся мобильным телефоном
Половина территории оккупированной Луганщины не обеспечена мобильным покрытием, - ОВА
09:41
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Су-57 на фронте – очередной блеф российской пропаганды, - Згурец
09:31
Укрзализныця сообщила о задержке 5 поездов из-за точечного обесточивания
09:20
Британская разведка объяснила неспособность России защитить авиабазу в Энгельсе
09:20
Обстрелы Харьковщины 28 декабря: над областью сбито 11 вражеских БПЛА, есть попадание в критическую инфраструктуру
09:04
Эксклюзив
Сегодня возможны несколько ракетных атак по территории Украины, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат
08:56
Николай Княжицкий
После решения КСУ запрет РПЦ стал еще насущнее
08:38
Буданов: Ситуация на фронте зашла в тупик, Украина ждет новых поставок оружия
08:35
Кривой Рог
В Кривом Роге превентивно отключили электроэнергию, критическую инфраструктуру перевели на генераторы
08:25
За сутки Россия потеряла на войне в Украине 790 оккупантов, вертолет, танк, 10 дронов
08:25
Соединенные Штаты одобрили продажу Тайваню оружия на $180 млн
08:13
ВСУ уничтожили командный пункт и ранили 230 оккупантов в Запорожье, а также отбили атаки РФ в районах 15 городов и сел
08:05
OPINION
"Разговор о будущем" и не сказанное в нем
07:50
На протяжении ночи россияне били по Никопольщине из артиллерии: поражены дома и линии электропередачи
07:15
США будут требовать COVID-тесты у путешественников из Китая
07:10
У Путина отвергли любые разговоры на основе "формулы мира" Зеленского
07:04
Обновлено
Россия вывела в Черное море несколько ракетоносителей с 20 "калибрами", - ОК "Юг"
06:48
Молдова будет покупать электроэнергию у Румынии
05:47
РФ накапливает силу и технику на Луганщине, готовится к "решительным действиям" на этом направлении, - ISW
05:42
Мэрия Варшавы отказалась от новогодних мероприятий и фейерверков из-за солидарности с Украиной
05:15
Канада позволит беженцам из Украины получить постоянный статус в стране, - Трюдо
04:47
США пытаются перекрыть поставки и усложнить запуск иранских дронов по Украине, - NYT
04:19
Дмитрий Медведев
Конфликт в окружении Путина: Пригожин высмеял футуристические прогнозы Медведева
03:52
Финляндия и Эстония получили плавучий СПГ-терминал, заменяющий поставки газа из России
03:27
Новая система ПВО и фонд для заказов в ВПК: детали переговоров глав минобороны Украины и Франции
02:33
Эксперты RAND Corporation озвучили четыре сценария вероятной атаки России на НАТО
02:06
Вместе с монументом Екатерине II в Одессе был демонтирован памятник Суворову
01:46
МКС
Авария на МКС: NASA просит SpaceX спасти астронавтов из поврежденного корабля "Союз"
01:19
Газпром
В России на протяжении 2022 года добыча газа упала более чем на 100 млрд кубометра
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV