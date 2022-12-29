Деоккупировать Кременную могут уже в начале 2023 года, – Гайдай

Об этом написал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram .

"Там у нас очень ожесточенные бои происходят. Та информация, которую почему-то распространили, что зашли наши войска в Кременную, – она не соответствует действительности. Возле Кременной находятся Силы обороны, но там идут ожесточенные бои. Россияне туда действительно стягивают и перебрасывают свои подразделения. Сейчас очень многих вагнеровцев туда перебросили", - говорится в сообщении.

По его словам, российское военное командование хорошо понимает, что Кременная – это "достаточно стратегический населенный пункт" и потерять его "будет очень больно".

Он выразил надежду, что украинские войска и дальше понемногу будут продвигаться вперед и деоккупировать Кременную могут уже в начале 2023 года.

А после этого, по словам главы ОВА, есть "несколько вариантов наступления и продвижения сил обороны".

Роман Власенко, глава Северодонецкого РВА, сообщил, что Кременная, Сватово, Северодонецк и Рубежное – это горячие точки, где оккупационные гражданские власти уже сидят на чемоданах или перебрались в тыловые города.

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