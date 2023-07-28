Деоккупированный Изюм посетили дипломаты Швеции, Канады и Швейцарии
В Изюме представители делегаций Канады, Швеции и Швейцарии обсудили этапы последующих восстановительных работ и ход поисковых операций пропавших без вести в результате вооруженной агрессии РФ
С международными партнерами представители местных властей обсуждают помощь в восстановлении Изюма, говорит начальник областной военной администрации Олег Синегубов.
В сообщении отмечается, что после деоккупации Изюма начали восстанавливать электричество, газ, связь. Российские оккупанты уничтожили город почти на 80%: это жилые дома, школы, детские сады, объекты медицины.
"Именно вокруг этих проблем мы объединяем наших международных партнеров, чтобы совместными усилиями достичь главного результата – возобновление жизнедеятельности в наших населенных пунктах, в том числе и в городе Изюм", - отмечает Синегубов.
Кроме того, страны-партнеры Украины поддерживают жителей Изюмского района с первых дней деоккупации: это и гуманитарная помощь, и техника для разбора завалов.
"Но наше сотрудничество продолжается, обсудили этапы последующих восстановительных работ и ход поисковых операций пропавших без вести в результате вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.
- 15 сентября в освобожденном Изюме обнаружили массовые захоронения на сотни людей. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что там ориентировочно 445 могил.
- 17 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что среди тел по массовому захоронению в Изюме, 99% имеют признаки насильственной смерти .
- По состоянию на 3 июня отмечалось, что из массового захоронения в Изюме в Харьковской области остаются неидентифицированными 66 тел жертв российского террора.
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