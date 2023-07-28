Деоккупированный Изюм посетили дипломаты Швеции, Канады и Швейцарии

С международными партнерами представители местных властей обсуждают помощь в восстановлении Изюма, говорит начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

В сообщении отмечается, что после деоккупации Изюма начали восстанавливать электричество, газ, связь. Российские оккупанты уничтожили город почти на 80%: это жилые дома, школы, детские сады, объекты медицины.

"Именно вокруг этих проблем мы объединяем наших международных партнеров, чтобы совместными усилиями достичь главного результата – возобновление жизнедеятельности в наших населенных пунктах, в том числе и в городе Изюм", - отмечает Синегубов.

Кроме того, страны-партнеры Украины поддерживают жителей Изюмского района с первых дней деоккупации: это и гуманитарная помощь, и техника для разбора завалов.

"Но наше сотрудничество продолжается, обсудили этапы последующих восстановительных работ и ход поисковых операций пропавших без вести в результате вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.

15 сентября в освобожденном Изюме обнаружили массовые захоронения на сотни людей. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что там ориентировочно 445 могил.