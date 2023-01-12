Об этом сообщает ДТЭК .

Сегодня станция частично обеспечивает энергопотребности населенных пунктов Херсонской области.

"В настоящее время объемы генерации зеленой электроэнергии станцией не превышают 15% от установленной мощности 10 МВт", - рассказали в компании и отметили, что к весне планируется возобновить мощности до 70%.

Станция прекратила генерацию после оккупации, захватчики неоднократно обстреливали ее, а также угнали из нее часть оборудования.

"В результате предварительных обзоров повреждено около 20% солнечных панелей", - говорится в сообщении ДТЭК.

В украинской энергосистеме по состоянию на 12 января есть значительный дефицит мощности: 9 областей превысили максимальные объемы потребления, а применены аварийные отключения .