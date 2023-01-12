Деоккупированная Трифоновская солнечная электростанция включилась в энергообеспечение Херсонщины, – ДТЭК
В Херсонской области возобновила работу освобожденная от оккупантов Трифоновская солнечная электростанция. В настоящее время она работает на 15% мощности
Об этом сообщает ДТЭК .
Сегодня станция частично обеспечивает энергопотребности населенных пунктов Херсонской области.
"В настоящее время объемы генерации зеленой электроэнергии станцией не превышают 15% от установленной мощности 10 МВт", - рассказали в компании и отметили, что к весне планируется возобновить мощности до 70%.
Станция прекратила генерацию после оккупации, захватчики неоднократно обстреливали ее, а также угнали из нее часть оборудования.
"В результате предварительных обзоров повреждено около 20% солнечных панелей", - говорится в сообщении ДТЭК.
- В украинской энергосистеме по состоянию на 12 января есть значительный дефицит мощности: 9 областей превысили максимальные объемы потребления, а применены аварийные отключения .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.65
-
EUR
Покупка 41.81Продажа 42.82
- Актуальное
- Важное