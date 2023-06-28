Деоккупация Мелитополя решит дальнейшую судьбу контрнаступления ВСУ, - военный эксперт Дикий
Военный эксперт Евгений Дикий считает, что главным ключом к успешному развитию контрнаступления ВСУ является деоккупация Мелитополя
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Сейчас не стоит говорить о деоккупации Севастополя. Ключевым городом, после деоккупации которого, можно будет называть наше контрнаступление успешным, является Мелитополь. Поскольку, если наше контрнаступление закончится хотя бы в Мелитополе, это будет одной историей. Если на том самом месте, где мы сейчас, совсем другая. Сейчас наши ребята выполняют очень тяжелую работу. Именно сейчас идет последовательный и методический разбор первой линии обороны оккупантов. – объяснил Дикий.
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