Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"



"Сейчас не стоит говорить о деоккупации Севастополя. Ключевым городом, после деоккупации которого, можно будет называть наше контрнаступление успешным, является Мелитополь. Поскольку, если наше контрнаступление закончится хотя бы в Мелитополе, это будет одной историей. Если на том самом месте, где мы сейчас, совсем другая. Сейчас наши ребята выполняют очень тяжелую работу. Именно сейчас идет последовательный и методический разбор первой линии обороны оккупантов. – объяснил Дикий.

С начала полномасштабной войны РФ потеряла в Украине более 227 тыс. кафиров, 4036 танков , 3499 беспилотников и 387 средств ПВО

В ночь с 27 на 28 июня россиянам было неспокойно во временно оккупированном Мелитополе