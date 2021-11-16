Денисову не пустили в тюрьму в Саакашвили
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что ей не разрешили посетить в грузинской тюрьме экс-президента Грузии Михеила Саакашвили
Об этом Денисова сообщила в Facebook.
"Сегодня мне отказано в посещении гражданина Украины, главы Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №18 г. Глдани (Грузия)", - написала Денисова.
Омбудсмен отметила, что причины отказа ей пообещали сообщить в письме, которое сейчас готовят.
Денисова добавила, что постарается встретиться с руководством и главным врачом тюрьмы для обсуждения условий содержания и лечения Михеила Саакашвили.
Накануне Денисова сообщила в Telegram, что у Саакашвили началась рвота кровью, в связи с чем член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила грузинским властям о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога к медосмотру арестованного.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экспрезидент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Мехеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом . Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 9 ноября уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что к Михеилу Саакашвили применили силу перед вывозом из тюрьмы .
- 11 ноября Саакашвили пообещал прекратить голодовку , если его переведут в гражданскую больницу.
- 14 ноября врач Михеила Саакашвили и его девушка сообщили , что он не в состоянии встать с постели, однако грузинские власти опровергли эту информацию.
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