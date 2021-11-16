Денисову не пустили в тюрьму в Саакашвили

Об этом Денисова сообщила в Facebook.



"Сегодня мне отказано в посещении гражданина Украины, главы Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №18 г. Глдани (Грузия)", - написала Денисова.



Омбудсмен отметила, что причины отказа ей пообещали сообщить в письме, которое сейчас готовят.



Денисова добавила, что постарается встретиться с руководством и главным врачом тюрьмы для обсуждения условий содержания и лечения Михеила Саакашвили.



Накануне Денисова сообщила в Telegram, что у Саакашвили началась рвота кровью, в связи с чем член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила грузинским властям о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога к медосмотру арестованного.

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